За добу вогнеборці на Миколаївщині загасили чотири пожежі, на одній загинув чоловік

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

22 жовтня та в ніч на 23 жовтня вогнеборці Миколаївщини ліквідували чотири пожежі: горіли житлові будинки, автомобіль та сіно.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами рятувальників, вранці горіла літня кухня на території приватного будинку у мікрорайоні Тернівка в Миколаєві. А вночі, вже 23 жовтня, загорівся житловий будинок в селищі Арбузинка Первомайського району. Тут, під час проведення розвідки, вогнеборці виявили в кімнаті тіло загиблого 60-річного чоловіка. Площа пожежі становила 15 квадратних метрів, її оперативно загасили.

Також вчора загорівся вантажний автомобіль Mercedes-Benz Sprinter. Займання попередньо виникло через коротке замкнення електродвигуна.

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Під ранок за межами села Новоінгулка у Миколаївському районі загорілось сіно та солома в будівлі, яка наразі не експлуатується.

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що 22 жовтня, до рятувальників надійшло повідомлення від очевидців про те, що в у річці Гнилий Єланець, в межах села Новопавлівка Миколаївського району, бачили тіло чоловіка. Надзвичайники обстеживши водойму знайшли тіло 60-річного загиблого.