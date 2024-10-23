На Миколаївщині потонув чоловік, Фото для ілюстрації

У вівторок, 22 жовтня, до рятувальників надійшло повідомлення від очевидців про те, що в у річці Гнилий Єланець, в межах села Новопавлівка Миколаївського району, бачили тіло чоловіка.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Рятувальники обстеживши водойму знайшли тіло 60-річного загиблого, дістали з води та транспортували до берега. Зазначається, що обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Раніше, вночі у Миколаєві врятували чоловіка, який пішов купатись на місцевому пляжі у мікрорайоні Намив, але довго не повертався. Про подію рятувальникам повідомила знайома потерпілого. Надзвичайники обстежили акваторію і за 20 хвилин виявили чоловіка, який знаходився у воді на відстані близько 3 кілометрів від від місця, що вказала заявниця.