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У Миколаєві на Намиві врятували чоловіка, який пішов купатися і довго не повертався

Один з пляжів у Миколаєві з попереджувальною табличкою про небезпеку. Архівне фото «МикВісті»Один з пляжів у Миколаєві з попереджувальною табличкою про небезпеку. Архівне фото «МикВісті»

Вночі 17 вересня у Миколаєві врятували чоловіка, який пішов купатись на місцевому пляжі у мікрорайоні Намив, але довго не повертався.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що про подію рятувальникам повідомила знайома потерпілого. Вони обстежили акваторію і за 20 хвилин виявили чоловіка, який знаходився у воді на відстані близько 3 кілометрів від від місця, що вказала заявниця.

Чоловіка дістали з води та доправили човном до берега.

Нагадаємо, в Україні від початку 2024 року на воді загинуло 894 людини. Це на 22% більше, ніж у 2023 році. Лише з початку серпня на воді вже загинула 61 людина.

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