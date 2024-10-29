Війська РФ з FPV-дронів обстріляли Куцурубську громаду

Ворог обстріляв Очаків, архівне фото «МикВісті»

Минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Росіяни обстріляли з FPV-дронів Куцурубську громаду у Миколаївському районі.

Про це повідомляється у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

«У Миколаївському районі вчора, 28 жовтня, о 07:19 ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Також в ніч на 29 жовтня у Миколаївській області силами протиповітряної оборони велася бойова робота. Деталі обіцяють надати пізніше.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 жовтня протиповітряна оборона збила в Миколаївській області чотири БпЛА Shahed 131/136. Внаслідок падіння уламків у Вознесенському районі пошкоджено три приватні будинки, господарські будівлі та автомобіль.