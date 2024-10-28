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Вночі на Миколаївщині збили чотири «Шахеди»: у Вознесенському районі пошкоджено будинки та авто

Обстріл Куцурубської громади, архівне фото «МикВісті»Обстріл Куцурубської громади, архівне фото «МикВісті»

У ніч проти 28 жовтня протиповітряна оборона збила в Миколаївській області чотири БпЛА Shahed 131/136.

Внаслідок падіння уламків у Вознесенському районі пошкоджено три приватні будинки, господарські будівлі та автомобіль, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також, за межами населеного пункту, на відкритій території, сталося займання трави, яке оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, о 15:07 та 16:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів, а о 15:46 атакував FPV-дронами акваторію Очаківської громади.

Нагадаємо, що вчора, 27 жовтня, росіяни сім разів атакували Куцурубську громаду FPV-дронами. В результаті у селі Дмитрівка один із БпЛА влучив по 43-річному чоловіку, який їхав на мопеді. Від отриманих травм він загинув на місці. Двома іншими FPV-дронами росіяни обстріляли поліцейських, які прибули на виклик. Внаслідок влучення сталася пожежа, яка повністю знищила службовий автомобіль. Правоохоронці не постраждали.

Слід зазначити, що миколаївські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом атаки військовими РФ села Дмитрівка, внаслідок якого загинув цивільний.

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