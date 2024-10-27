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Росіяни вдарили дронами по селу на Миколаївщині: загинув чоловік, під атаку потрапили поліцейські

Наслідки атаки по Миколаєву 15 жовтня 2024 року, фото: «МикВісті»Наслідки атаки по Миколаєву 15 жовтня 2024 року, ілюстративне фото: «МикВісті»

Сьогодні вдень, 27 жовтня, російська армія тричі обстріляла село Дмитрівку FPV-дроном. Через удар загинув 43-річний чоловік.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Чоловік, що загинув на місці, їхав на мопеді. Два інші дрони спрямували на поліцейських, які прибули на виклик. 

— Один із БПЛА влучив у 43-річного чоловіка, який їхав на мопеді. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці. Двома іншими FPV-дронами росіяни обстріляли поліцейських, які прибули на виклик. Внаслідок влучань сталась пожежа, яка повністю знищила службове авто. Правоохоронці не постраждали, — написав Віталій Кім.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня сили протиповітряної оборони знищили чотири дрони типу «Shahed 131/136», які ворог спрямовував на Миколаївську область. 

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