На Миколаївщині сили ППО збили чотири ворожих дрони
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- Аліса Мелік-Адамян
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7:26, 27 жовтня, 2024
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У ніч на 27 жовтня сили протиповітряної оборони знищили чотири дрони типу «Shahed 131/136», які ворог спрямовував на Миколаївську область.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Крім того, напередодні, 26 жовтня о 16:18, російські війська атакували Куцурубську громаду за допомогою дрона FPV.
Обійшлося без постраждалих, зазначають у Миколаївській ОВА.
Нагадаємо, що у ніч на 26 жовтня російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та іншим регіонам. Серед постраждалих та загиблих ули діти, пошкоджена цивільна інфраструктура.
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