На Миколаївщині сили ППО збили чотири ворожих дрони

Військовий оглядає «Шахед», фото: Reuters

У ніч на 27 жовтня сили протиповітряної оборони знищили чотири дрони типу «Shahed 131/136», які ворог спрямовував на Миколаївську область.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Крім того, напередодні, 26 жовтня о 16:18, російські війська атакували Куцурубську громаду за допомогою дрона FPV.

Обійшлося без постраждалих, зазначають у Миколаївській ОВА.

Нагадаємо, що у ніч на 26 жовтня російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та іншим регіонам. Серед постраждалих та загиблих ули діти, пошкоджена цивільна інфраструктура.