  • неділя

    27 жовтня, 2024

  • 9.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 9.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині сили ППО збили чотири ворожих дрони

Військовий оглядає «Шахед», фото: ReutersВійськовий оглядає «Шахед», фото: Reuters

У ніч на 27 жовтня сили протиповітряної оборони знищили чотири дрони типу «Shahed 131/136», які ворог спрямовував на Миколаївську область. 

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Крім того, напередодні, 26 жовтня о 16:18, російські війська атакували Куцурубську громаду за допомогою дрона FPV.

Обійшлося без постраждалих, зазначають у Миколаївській ОВА.

Нагадаємо, що у ніч на 26 жовтня російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та іншим регіонам. Серед постраждалих та загиблих ули діти, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Останні новини про: Війна в Україні

Сирський заперечив слова Путіна про оточення українських військ у Курській області та назвав втрати РФ
Росіяни обстріляли автівку на Херсонщині: серед постраждалих дитина
Вночі на Миколаївщині велась бойова робота: доба пройшла без обстрілів

Читайте також:

новини

«Не мовчи»: у Миколаєві влаштували автопробіг на підтримку полонених військових

Володимир Коваль
новини

За порушення мовного закону доведеться заплатити штраф 3400 грн, — омбудсмен Кремінь

Даріна Мельничук
новини

Суд частково зняв арешт з майна очаківського екскомандира 73-го центру: родині повернуть тепловізор та телефон сина

Аліса Мелік-Адамян
новини

Кім заявив про підтримку Плану перемоги Зеленського

Олена Козубовська
новини

«Знову цей злощасний проєкт», — профільна комісія відхилила прохання поліції про новий штрафмайданчик

Олена Козубовська

Останні новини про: Війна в Україні

Вночі на Миколаївщині велась бойова робота: доба пройшла без обстрілів
Росіяни обстріляли автівку на Херсонщині: серед постраждалих дитина
Сирський заперечив слова Путіна про оточення українських військ у Курській області та назвав втрати РФ

«Дивимося, вогонь — підірвалися». Репортаж з найзамінованішого села Миколаївської області

«Не мовчи»: у Миколаєві влаштували автопробіг на підтримку полонених військових