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Армія РФ минулої доби атакувала міста України: пошкоджена цивільна інфраструктура

Російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Києві. Фото: Київська міська військова адміністраціяРосійська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Києві. Фото: Київська міська військова адміністрація

У ніч на 26 жовтня російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та іншим регіонам. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Як повідомляє президент України Володимир Зеленський, у Києві внаслідок влучання російської ракети у багатоквартирний будинок загинула 14-річна дівчина.

«У квартирі на 20-му поверсі виникла пожежа, пізніше рятувальники в цьому помешканні знайшли тіло загиблої. Співчуття рідним і близьким», — йдеться у повідомленні  Київської міської військової адміністрації.

Наразі відомо про шістьох постраждалих, одного з них госпіталізовано. Дані уточнюються.

Російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Києві. Фото: Київська міська військова адміністраціяРосійська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Києві. Фото: Київська міська військова адміністрація
Російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Києві. Фото: Київська міська військова адміністраціяРосійська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Києві. Фото: Київська міська військова адміністрація

У Дніпрі після нічної атаки четверо людей загинули серед них є дитина, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Окрім цього, внаслідок атаки 21 людина постраждала, з них четверо дітей: дівчата 8 та 16 років й двоє 17-річних хлопців. Також восьмеро – госпіталізовані.

«У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один – аварійний. Понівечено корпуси лікарні», — додали в ОВА.

Армія РФ атакувала Дніпро. Фото: Сергій ЛисакАрмія РФ атакувала Дніпро. Фото: Сергій Лисак
Армія РФ атакувала Дніпро. Фото: Сергій ЛисакАрмія РФ атакувала Дніпро. Фото: Сергій Лисак
Армія РФ атакувала Дніпро. Фото: Сергій ЛисакАрмія РФ атакувала Дніпро. Фото: Сергій Лисак
Армія РФ атакувала Дніпро. Фото: Сергій ЛисакАрмія РФ атакувала Дніпро. Фото: Сергій Лисак
Армія РФ атакувала Дніпро. Фото: Сергій ЛисакАрмія РФ атакувала Дніпро. Фото: Сергій Лисак

За інформацією начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, над областю минулої доби збили 8 БПЛА типу «Shahed».

«Внаслідок атаки, пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Триває робота з розбирання конструкцій. Також пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області", — написав він.

Нагадаємо, 25 жовтня, російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загорівся багатоквартирний будинок в Соломʼянському районі міста.

Також у ніч на 26 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони протиповітряної оборони здійснювали бойову роботу на території Миколаївської області.

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