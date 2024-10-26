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Вночі на Миколаївщині велась бойова робота: доба пройшла без обстрілів

Ведеться протиповітряна робота, Фото: ukr.radioВедеться протиповітряна робота. Фото: ukr.radio

У ніч на 26 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони протиповітряної оборони здійснювали бойову роботу. 

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано. Деталі — згодом», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 жовтня, російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загорівся багатоквартирний будинок в Соломʼянському районі міста.

Також у ніч на 25 жовтня протиповітряна оборони на Миколаївщині знищила чотири БпЛА Shahed 131/136.

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