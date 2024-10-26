Вночі на Миколаївщині велась бойова робота: доба пройшла без обстрілів
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- Даріна Мельничук
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8:10, 26 жовтня, 2024
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У ніч на 26 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони протиповітряної оборони здійснювали бойову роботу.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано. Деталі — згодом», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 жовтня, російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загорівся багатоквартирний будинок в Соломʼянському районі міста.
Також у ніч на 25 жовтня протиповітряна оборони на Миколаївщині знищила чотири БпЛА Shahed 131/136.
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