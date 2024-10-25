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Росія обстріляла з FPV-дронів Куцурубську громаду на Миколаївщині: пошкоджені будинки та автомобілі

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву/ Архівне фото «НикВести»Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву/ Архівне фото «НикВести»

Учора, 24 жовтня, російська армія чотири рази обстрілювала з FPV-дронів Куцурубську громаду.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок обстрілу у селі Дмитрівка пошкоджені два приватні будинки та три автомобілі. Постраждалих серед населення немає.

Крім того, у ніч на 25 жовтня протиповітряна оборони на Миколаївщині знищила чотири БпЛА «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що 23 жовтня, та сьогодні вночі, 24 жовтня, росіяни з дронів та артилерії обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївської області.

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