Росія обстріляла з FPV-дронів Куцурубську громаду на Миколаївщині: пошкоджені будинки та автомобілі
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- Марія Хаміцевич
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7:42, 25 жовтня, 2024
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Учора, 24 жовтня, російська армія чотири рази обстрілювала з FPV-дронів Куцурубську громаду.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок обстрілу у селі Дмитрівка пошкоджені два приватні будинки та три автомобілі. Постраждалих серед населення немає.
Крім того, у ніч на 25 жовтня протиповітряна оборони на Миколаївщині знищила чотири БпЛА «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що 23 жовтня, та сьогодні вночі, 24 жовтня, росіяни з дронів та артилерії обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївської області.
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