Росія обстріляла з FPV-дронів Куцурубську громаду на Миколаївщині: пошкоджені будинки та автомобілі

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву/ Архівне фото «НикВести»

Учора, 24 жовтня, російська армія чотири рази обстрілювала з FPV-дронів Куцурубську громаду.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок обстрілу у селі Дмитрівка пошкоджені два приватні будинки та три автомобілі. Постраждалих серед населення немає.

Крім того, у ніч на 25 жовтня протиповітряна оборони на Миколаївщині знищила чотири БпЛА «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що 23 жовтня, та сьогодні вночі, 24 жовтня, росіяни з дронів та артилерії обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївської області.