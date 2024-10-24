Російська армія обстріляла з FPV-дронів та артилерії дві громади Миколаївщини: пошкоджено автомобіль
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- Марія Хаміцевич
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7:35, 24 жовтня, 2024
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Учора, 23 жовтня та сьогодні вночі 24 жовтня, росіяни з дронів та артилерії обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївської області.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що вчора об 11:59 та сьогодні о 00:31 армія Росії з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади.
Також учора о 14:57 ворог атакував Куцурубську громаду з FPV-дрона. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено автомобіль. Постраждалих серед населення немає.
Крім того, сьогодні вночі сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині три БпЛА «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що вранці 23 жовтня на території Миколаївської області протиповітряна оборона знищила 10 «Шахедів».
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