10 збитих дронів: у Кіма відзвітували щодо ліквідованих під ранок «Шахедів» на Миколаївщині

ЗСУ збивають ворожні дрони, ілюстративне фото: MinistryofDefence.UA

Вранці 23 жовтня на території Миколаївської області протиповітряна оборона знищила 10 БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це станом на 11:30 повідомили в Миколаївській ОВА.

Зазначимо, що в ранковому зведенні обласної військової адміністрації по ситуації за добу повідомлялось, що ППО ліквідувала один дрон.

Пізніше в ОВА уточнили, що під ранок над регіоном збили 10 БпЛА.