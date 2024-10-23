10 збитих дронів: у Кіма відзвітували щодо ліквідованих під ранок «Шахедів» на Миколаївщині
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
13:25, 23 жовтня, 2024
-
Вранці 23 жовтня на території Миколаївської області протиповітряна оборона знищила 10 БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це станом на 11:30 повідомили в Миколаївській ОВА.
Зазначимо, що в ранковому зведенні обласної військової адміністрації по ситуації за добу повідомлялось, що ППО ліквідувала один дрон.
Пізніше в ОВА уточнили, що під ранок над регіоном збили 10 БпЛА.
Нагадаємо що вночі 21 жовтня ППО збила на Миколаївщині три БпЛА Shahed 131/136.
Останні новини про: Миколаївська ОВА