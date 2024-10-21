Вночі ППО знищила на Миколаївщині три «Шахеди»

Ведеться протиповітряна робота, Фото: ukr.radio

Вночі, 21 жовтня, сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили три БпЛА «Shahed 131/136».

Про це йдеться у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Також учора, 20 жовтня, о 15:08 ворог атакував Куцурубську громаду з FPV-дрона.

Крім того, вночі, 21 жовтня, о 02:40 під ворожими артилерійськими обстрілами була акваторія Очаківської громади. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, що вчора вночі над Миколаївщиною також знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.