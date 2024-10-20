Сили ППО збили один «Шахед» у небі над Миколаївщиною
-
- Анна Гакман
-
•
-
7:57, 20 жовтня, 2024
-
Вночі над Миколаївщиною знищили один БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«У ніч на 20 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136», – повідомив Віталій Кім.
Крім того, сьогодні вночі, 20 жовтня, о 01:36 під мінометними обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади – постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed-136/131.
Останні новини про: обстріл миколаївщини