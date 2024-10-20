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Сили ППО збили один «Шахед» у небі над Миколаївщиною

Безпілотник, фото: APБезпілотник, фото: AP

Вночі над Миколаївщиною знищили один БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«У ніч на 20 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136», – повідомив Віталій Кім.

Крім того, сьогодні вночі, 20 жовтня, о 01:36 під мінометними обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади – постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed-136/131.

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