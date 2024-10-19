Уночі над Миколаївщиною збили безпілотник

Над Миколаївщиною уночі знищили один безпілотник. Фото з відкритих джерел

Над Миколаївщиною уночі знищили один безпілотник.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У ніч на 19 жовтня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed-136/131».

Також 19 жовтня, о 01:57 під російські війська обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі 18 жовтня російські війська знову обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області.