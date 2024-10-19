Уночі над Миколаївщиною збили безпілотник
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- Альона Коханчук
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8:34, 19 жовтня, 2024
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Над Миколаївщиною уночі знищили один безпілотник.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У ніч на 19 жовтня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed-136/131».
Також 19 жовтня, о 01:57 під російські війська обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що вночі 18 жовтня російські війська знову обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області.
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