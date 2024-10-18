Росіяни вночі обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині
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- Марія Хаміцевич
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8:08, 18 жовтня, 2024
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Вночі 18 жовтня російські війська знову обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«Сьогодні вночі, 18 жовтня, о 02:20 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає», — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці затримали голову Куцурубської обʼєднаної територіальної громади Інну Копійку за підозрою у виправдовуванні повномасштабного вторгнення Росії.
Варто нагадати, що саме Куцурубська громада чи не щодня знаходиться під атакою російської армії. Найчастіше села обстрілюють з FPV-дронів, артилерії та БпЛА типу Shahed 131/136 з окупованого Кінбурнського півострова.
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