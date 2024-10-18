Росіяни вночі обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині

Наслідки атаки РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Вночі 18 жовтня російські війська знову обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Сьогодні вночі, 18 жовтня, о 02:20 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає», — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці затримали голову Куцурубської обʼєднаної територіальної громади Інну Копійку за підозрою у виправдовуванні повномасштабного вторгнення Росії.

Варто нагадати, що саме Куцурубська громада чи не щодня знаходиться під атакою російської армії. Найчастіше села обстрілюють з FPV-дронів, артилерії та БпЛА типу Shahed 131/136 з окупованого Кінбурнського півострова.