Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Інна Копійка, голова Куцурубської громади, фото: DOBRE

Правоохоронці затримали голову Куцурубської обʼєднаної територіальної громади Інну Копійку за підозрою у виправдовуванні повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляють «МикВісті» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Наразі відомо, що посадовиця затримана за частиною 3 статті 436-2 — «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників».

Варто нагадати, що саме Куцурубська громада чи не щодня знаходиться під атакою російської армії. Найчастіше села обстрілюють з FPV-дронів, артилерії та БпЛА типу Shahed 131/136 з окупованого Кінбурнського півострова.

Головою громади Інну Копійку було обрано під час виборів у 2016 році після реформи децентралізації. До цього жінка двічі очолювала Куцурубську сільську раду.

Зазначимо також, що Інна Копійка є ексдружиною Ігоря Копійки — колишнього миколаївського депутата-«опоблоківця». У 2018 році журналісти Nikcenter писали у розслідуванні, що бюджетні гроші в Куцурубі спрямовують на освоєння грошей «потрібними» підрядниками.