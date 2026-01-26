 Діти поранені внаслідок обстрілу у Миколаївській області

Через обстріл села на Миколаївщині поранені четверо дітей: що відомо про їхній стан

Наслідки від прильотів від РСЗВ. Ілюстративне фото: Суспільне СумиНаслідки від прильотів від РСЗВ. Ілюстративне фото: Суспільне Суми

Російсько-окупаційні війська у неділю, 25 січня, дев’ять разів обстріляли територію Куцурубської та Очаківської громад у Миколаївській області.

У Миколаївській обласній військовій адміністрації повідомляють, що поранення дістали діти.

Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка легкі поранення отримали четверо дітей віком 3, 7, 10 та 17 років. Дітей було госпіталізовано. Станом на ранок їх виписали з лікарні додому, далі вони проходитимуть лікування амбулаторно.

Через обстріл у громаді пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, вчора також стало відомо, що через атаку вранці попередньо з РСЗВ, по об’єктах енергетичної та критичної інфраструктури у Очакові поранення отримав 68-річний чоловік – працівник АТ «Миколаївобленерго», його було госпіталізовано. На ранок стан постраждалого легкий, стабільний.

