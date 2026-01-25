Під час обстрілу Миколаївщини поранили працівника «Миколаївобленерго»

Зеленський нагородив орденами ще двох енергетиків із Миколаївщини. Фото ілюстративне:

У неділю, 25 січня, під час російського обстрілу Миколаївської області постраждав працівник АТ «Миколаївобленерго».

Як повідомили в компанії, унаслідок вибуху осколкові поранення кінцівок отримав електромонтер Володимир. Чоловіка оперативно доправили до медичного закладу, де йому зараз надають усю необхідну допомогу.

Крім того, внаслідок обстрілу зазнало значних пошкоджень енергетичне обладнання «Миколаївобленерго».

«Робота енергетиків сьогодні це не лише про дроти чи підстанції, це про постійний ризик бути травмованими, це про виїзди під загрозою обстрілів, про відповідальність, яку несуть звичайні люди, щоби у домівках було світло,» — наголосили в компанії.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 24 січня, російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Очаківську громаду.