 Обстріл Миколаївщини 25 січня: поранений працівник «Миколаївобленерго»

  • неділя

    25 січня, 2026

  • -3.1°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 25 січня , 2026 неділя

  • Миколаїв • -3.1° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Під час обстрілу Миколаївщини поранили працівника «Миколаївобленерго»

Зеленський нагородив орденами ще двох енергетиків із Миколаївщини. Фото ілюстративне:Зеленський нагородив орденами ще двох енергетиків із Миколаївщини. Фото ілюстративне:

У неділю, 25 січня, під час російського обстрілу Миколаївської області постраждав працівник АТ «Миколаївобленерго».

Як повідомили в компанії, унаслідок вибуху осколкові поранення кінцівок отримав електромонтер Володимир. Чоловіка оперативно доправили до медичного закладу, де йому зараз надають усю необхідну допомогу.

Крім того, внаслідок обстрілу зазнало значних пошкоджень енергетичне обладнання «Миколаївобленерго».

«Робота енергетиків сьогодні це не лише про дроти чи підстанції, це про постійний ризик бути травмованими, це про виїзди під загрозою обстрілів, про відповідальність, яку несуть звичайні люди, щоби у домівках було світло,» — наголосили в компанії.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 24 січня, російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Очаківську громаду.

Останні новини про: Війна в Україні

Російські війська чотири рази атакували Очаків FPV-дронами
На Херсонщині обстріляли 31 будинок: пошкоджено газопровід, 4 людини поранено
Politico: Москва в ОАЕ знову запропонувала ділити електроенергію ЗАЕС між Україною та Росією
Реклама
Читайте також:
новини
Депутат Панченко заявив, що представники «Батьківщини» та ексдепутат Федорова «натравили» на нього обленерго

Ірина Олехнович
новини
Торік на ремонт спортзалів у миколаївській «Зорі» витратили ₴4,3 млн

Юлія Бойченко
новини
Керівника миколаївського КП арештували у «справі світлофорів», він вважає слідство надуманим

Аліса Мелік-Адамян
новини
В УКСі Миколаєва заявили, що не можна оцінювати їхню роботу низьким відсотком виконання бюджету

Катерина Середа
новини
В ДЖКГ розраховують у 2027 році почати відновлення багатоповерхівок, на проєкти яких зараз витрачають ₴150 млн Світового банку

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Politico: Москва в ОАЕ знову запропонувала ділити електроенергію ЗАЕС між Україною та Росією
На Херсонщині обстріляли 31 будинок: пошкоджено газопровід, 4 людини поранено
Російські війська чотири рази атакували Очаків FPV-дронами

Депутат Панченко заявив, що представники «Батьківщини» та ексдепутат Федорова «натравили» на нього обленерго

2 години тому

«Нам дійсно дуже тяжко». Як бізнес у Миколаєві працює в умовах відключень світла

Даріна Мельничук

Головне сьогодні