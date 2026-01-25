Російські війська чотири рази атакували Очаків FPV-дронами

FPV-дрон. Фото: МикВісті

Упродовж минулої доби, 24 січня, російська армія знову завдавала ударів по Миколаївській області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. За їхніми даними, росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Нагадаємо, що 23 січня російські військові також чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Тоді обійшлося без постраждалих.