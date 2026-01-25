 Обстріл Миколаївщини 24 - 25 січня

  • неділя

    25 січня, 2026

  • -4.5°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 25 січня , 2026 неділя

  • Миколаїв • -4.5° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російські війська чотири рази атакували Очаків FPV-дронами

FPV-дрон. Фото: МикВістіFPV-дрон. Фото: МикВісті

Упродовж минулої доби, 24 січня, російська армія знову завдавала ударів по Миколаївській області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. За їхніми даними, росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Нагадаємо, що 23 січня російські військові також чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Тоді обійшлося без постраждалих.

Останні новини про: Війна в Україні

В ОК «Південь» створили віртуальний музей війни з артефактами
В Україні вже забронювали майже 6 тисяч священнослужителів
Понад 62 тисячі військовослужбовців ЗСУ пройшли підготовку в Британії, — Міноборони
Реклама
Читайте також:
новини
Депутат Панченко заявив, що представники «Батьківщини» та ексдепутат Федорова «натравили» на нього обленерго

Ірина Олехнович
новини
Торік на ремонт спортзалів у миколаївській «Зорі» витратили ₴4,3 млн

Юлія Бойченко
новини
Керівника миколаївського КП арештували у «справі світлофорів», він вважає слідство надуманим

Аліса Мелік-Адамян
новини
В УКСі Миколаєва заявили, що не можна оцінювати їхню роботу низьким відсотком виконання бюджету

Катерина Середа
новини
В ДЖКГ розраховують у 2027 році почати відновлення багатоповерхівок, на проєкти яких зараз витрачають ₴150 млн Світового банку

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Понад 62 тисячі військовослужбовців ЗСУ пройшли підготовку в Британії, — Міноборони
В Україні вже забронювали майже 6 тисяч священнослужителів
В ОК «Південь» створили віртуальний музей війни з артефактами

«Нам дійсно дуже тяжко». Як бізнес у Миколаєві працює в умовах відключень світла

Даріна Мельничук

Депутат Панченко заявив, що представники «Батьківщини» та ексдепутат Федорова «натравили» на нього обленерго