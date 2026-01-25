Російські війська чотири рази атакували Очаків FPV-дронами
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
8:35, 25 січня, 2026
-
Упродовж минулої доби, 24 січня, російська армія знову завдавала ударів по Миколаївській області.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. За їхніми даними, росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Внаслідок обстрілів постраждалих немає.
Нагадаємо, що 23 січня російські військові також чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Тоді обійшлося без постраждалих.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.