Ворог чотири рази атакував FPV-дронами громади Миколаївщини
- Юлія Бойченко
•
8:37, 24 січня, 2026
Впродовж 23 січня російські військові чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Обійшлося без постраждалих.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«Учора ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.
Читайте також статтю «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».
