 Ворог чотири рази атакував FPV-дронами громади Миколаївщини

  • субота

    24 січня, 2026

  • -3.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • -3.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ворог чотири рази атакував FPV-дронами громади Миколаївщини

Миколаїв після атаки дронів 5 квітня 2025 року, фото: «МикВісті»Миколаїв після атаки дронів 5 квітня 2025 року, фото: «МикВісті»

Впродовж 23 січня російські військові чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Учора ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.

Читайте також статтю «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».

Останні новини про: Обстріли

Майже добу тривала атака по Кривому Рогу, серед постраждалих — діти
Війська РФ атакували Харків: 19 постраждалих, серед них дитина
РФ атакувала Київ «Шахедами» та ракетами: є загиблий та поранені
Реклама
Читайте також:
новини
Торік на ремонт спортзалів у миколаївській «Зорі» витратили ₴4,3 млн

Юлія Бойченко
новини
Керівника миколаївського КП арештували у «справі світлофорів», він вважає слідство надуманим

Аліса Мелік-Адамян
новини
В УКСі Миколаєва заявили, що не можна оцінювати їхню роботу низьким відсотком виконання бюджету

Катерина Середа
новини
В ДЖКГ розраховують у 2027 році почати відновлення багатоповерхівок, на проєкти яких зараз витрачають ₴150 млн Світового банку

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві демонтують зруйновану частину готелю «Миколаїв», — ДЖКГ

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріли

РФ атакувала Київ «Шахедами» та ракетами: є загиблий та поранені
Війська РФ атакували Харків: 19 постраждалих, серед них дитина
Майже добу тривала атака по Кривому Рогу, серед постраждалих — діти

«Нам дійсно дуже тяжко». Як бізнес у Миколаєві працює в умовах відключень світла

Даріна Мельничук

Дві бригади «Миколаївоблтеплоенерго» допомагають відновлювати тепло у Києві

У Миколаєві та області 24 січня ввели аварійні відключення світла та оновили графіки