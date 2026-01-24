Ворог чотири рази атакував FPV-дронами громади Миколаївщини

Миколаїв після атаки дронів 5 квітня 2025 року, фото: «МикВісті»

Впродовж 23 січня російські військові чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Учора ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.

Читайте також статтю «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».