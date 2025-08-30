Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    30 серпня, 2025

  • 31.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 30 серпня , 2025 субота

  • Миколаїв • 31.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За добу ворог 14 разів атакував FPV-дронами громади Миколаївщини: пошкоджено будинки, є постраждала

Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня 2025 року. Фото: «МикВісті»Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня 2025 року. Фото: «МикВісті»

Впродовж 29 серпня російські військові 14 разів атакували FPV-дронами Очаків, Галицинівську та Куцурубську громади. Внаслідок цього пошкоджено дачні та приватні будинки, постраждала жінка.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. 

Ворог двічі атакував FPV-дронами Галицинівську громаду. Внаслідок однієї з атак у селі Лупареве поранення отримала 66-річна жінка, її госпіталізували до лікарні. На ранок стан постраждалої стабільний, середньої тяжкості. Також пошкоджено дачний будинок. Внаслідок іншої атаки загорілася ще одна дача, рятувальники оперативно загасили пожежу.

Ворог також сім разів атакував FPV-дронами Очаків й акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. 

Ще п'ять разів впродовж доби ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Унаслідок атак у селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає.

У ніч на 30 серпня сили протиповітряної оборони вели бойову роботу на Миколаївщині. Деталі в ОВА обіцяють надати згодом. 

Нагадаємо,  28 серпня російська армія кілька разів атакувала населені пункти Миколаївської області дронами типу FPV.

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Дрони атакували село поблизу Миколаєва: зруйновані приватні будинки
Дрони атакували Куцурубську та Очаківську громади: зруйновані приватні будинки
Росія обстріляла Галицинівську громаду: загорівся дачний будинок
Реклама

Читайте також:

новини

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

Юлія Бойченко
новини

«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень

Юлія Бойченко
новини

Миколаївського рецидивіста Богомяткова затримали після півтора року дезертирства — прокуратура просить суд про арешт

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва вже два місяці не показує обличчя депутатів на підтвердження їхньої присутності на онлайн-сесіях

Катерина Середа
новини

Прокурор Миколаївщини попросив депутатів міськради припинити роздавати поради, кого їм допитувати та що робити

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Росія обстріляла Галицинівську громаду: загорівся дачний будинок
Дрони атакували Куцурубську та Очаківську громади: зруйновані приватні будинки
Дрони атакували село поблизу Миколаєва: зруйновані приватні будинки

«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень

57 хвилин тому

«Це наша домівка». Як навчає учнів зруйнований 51 ліцей та чи варто чекати на його відбудову?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay