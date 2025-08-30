За добу ворог 14 разів атакував FPV-дронами громади Миколаївщини: пошкоджено будинки, є постраждала

Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня 2025 року. Фото: «МикВісті»

Впродовж 29 серпня російські військові 14 разів атакували FPV-дронами Очаків, Галицинівську та Куцурубську громади. Внаслідок цього пошкоджено дачні та приватні будинки, постраждала жінка.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Ворог двічі атакував FPV-дронами Галицинівську громаду. Внаслідок однієї з атак у селі Лупареве поранення отримала 66-річна жінка, її госпіталізували до лікарні. На ранок стан постраждалої стабільний, середньої тяжкості. Також пошкоджено дачний будинок. Внаслідок іншої атаки загорілася ще одна дача, рятувальники оперативно загасили пожежу.

Ворог також сім разів атакував FPV-дронами Очаків й акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Ще п'ять разів впродовж доби ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Унаслідок атак у селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає.

У ніч на 30 серпня сили протиповітряної оборони вели бойову роботу на Миколаївщині. Деталі в ОВА обіцяють надати згодом.

