Росіяни атакували Херсонщину: шість людей поранені

Торгівельний центр у мікрорайоні Корабел в Херсоні. Фото: Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон, Олександр Корняков

Вдень 9 січня та вночі 10 січня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки шість людей постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Антонівка, Зеленівка, Молодіжне, Придніпровське, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Берислав, Новорайськ, Нововоронцовка, Дудчани, Качкарівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Золота Балка, Михайлівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили сім багатоповерхівок та шість приватних будинків. Також окупанти понівечили сільськогосподарське підприємство, господарську споруду, газогін, автостоянку та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 січня, російські війська знову атакували портову інфраструктуру Одеської області. Під удар потрапили порти Одеса та Чорноморськ, унаслідок чого постраждали два цивільні судна. Загинув один член екіпажу — громадянин Сирії.

