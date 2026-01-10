В Одесі планують відновити рух електротранспорту в лютому

Пасажирські автобуси з Миколаєва курсують Одесою. Фото: Миколаївпастранс

В Одесі сподіваються відновити рух трамваїв і тролейбусів у лютому, однак точні терміни залежать від ситуації з енергопостачанням.

Про це повідомили під час трансляції засідання комісії з питань транспорту та дорожнього господарства Одеської міської ради.

Поки електротранспорт не працює, перевезення пасажирів у місті забезпечують автобуси. Наразі на маршрутах курсують 42 автобуси, частину з яких Одеса отримала від інших громад.

Загалом до міста вже прибули 33 автобуси з Кропивницького, Львова, Маріуполя, Миколаєва та Житомира. Водночас лише частина транспорту надійшла разом із водіями. З наступного тижня до перевезень планують залучити ще десять автобусів.

Директор комунальної установи «Автотранспортне господарство» Одеської міськради Олег Лисий повідомив, що підприємство стикається з дефіцитом водіїв.

За його словами, нині працівники змушені працювати по 14–16 годин на добу, тому планують відкрити додаткові вакансії для збалансування режиму праці та відпочинку. Крім того, 35 водіїв комунального підприємства «Одесміськелектротранс» проходять перенавчання, яке триватиме приблизно 2–3 тижні.

Щодо працівників електротранспорту, директор КП «Одесміськелектротранс» Микола Литовчук зазначив, що наразі їм виплачують дві третини заробітної плати — близько 66% посадового окладу, без премій. Водночас співробітників залучають до інших робіт на підприємстві.

Також на засіданні повідомили, що після відновлення руху електротранспорту автобуси повернуть громадам, які їх надали. В Одесі залишаться лише автобуси, передані Житомиром як гуманітарна допомога.

Обстріл енергетики в Одесі

Нагадаємо, уночі 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська завдавали ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі. Внаслідок атаки виникли пожежі, також пошкоджено адміністративні будівлі.

17 грудня в Одеській області після масованих ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Крім того, комісія доручила керівникам військових адміністрацій, головам громад та підрозділам Національної поліції провести роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімізувати використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для потреб населення та об’єктів критичної інфраструктури.

Нещодавно Львів передав десять автобусів для потреб Одеси, де через постійні російські атаки виникли проблеми з роботою електротранспорту.

Також Миколаїв передав Одесі пасажирські автобуси, які вже розпочали роботу на міських маршрутах. Разом із транспортом до міста прибули й перші водії.