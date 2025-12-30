 В Одесі понад два тижні не працює електротранспорт

Через відключення світла в Одесі понад два тижні не працює електротранспорт

Фото: usionline.comВ Одесі понад два тижні не працює електротранспорт. Фото: usionline.com

В Одесі вже понад два тижні не працює електротранспорт через відсутність електропостачання.

Про це 30 грудня повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Водночас, за його словами, системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі. ДТЕК продовжує застосовувати вимушені аварійні відключення. Причина — значне навантаження на енергосистему, пошкоджену внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, уночі 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська завдавали ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі. Внаслідок атаки виникли пожежі, також пошкоджено адміністративні будівлі.

17 грудня в Одеській області після масованих ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Крім того, комісія доручила керівникам військових адміністрацій, головам громад та підрозділам Національної поліції провести роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімізувати використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для потреб населення та об’єктів критичної інфраструктури.

