Підтримка в умовах війни: Львів передав Одесі 10 автобусів

Львів передав десять автобусів для потреб Одеси, де через постійні російські атаки виникли проблеми з роботою електротранспорту.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, удари по підстанціях призводять до збоїв у роботі електротранспорту, тому місто вирішило підтримати одеситів.

— Ми розуміємо, що складна ситуація, б'ють по підстанціях, електротранспорт не працює, тому 10 львівських автобусів завтра будуть в Одесі, — зазначив Андрій Садовий.

Також мер звернувся до львів’ян із проханням із розумінням поставитися до можливих незначних затримок у русі громадського транспорту.

Нагадаємо, уночі 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська завдавали ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі. Внаслідок атаки виникли пожежі, також пошкоджено адміністративні будівлі.

17 грудня в Одеській області після масованих ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Крім того, комісія доручила керівникам військових адміністрацій, головам громад та підрозділам Національної поліції провести роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімізувати використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для потреб населення та об’єктів критичної інфраструктури.