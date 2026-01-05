Пасажирські автобуси з Миколаєва вже курсують в Одесі. Фото: Миколаївпастранс

Пасажирські автобуси, які Миколаїв передав Одесі, розпочали роботу на міських маршрутах. Разом із транспортом до міста прибули й перші водії.

Про це 5 січня повідомили в «Миколаївпастранс».

Йдеться про п’ять автобусів комунального підприємства «Миколаївпастранс», які направили до Одеси через складну ситуацію з пасажирськими перевезеннями. Внаслідок російських атак у місті тимчасово не працює електротранспорт.

Для підтримки одеситів у цей період Миколаїв долучився до організації перевезень разом з іншими громадами України. Перед запуском транспорту фахівці перевірили його технічну готовність, після чого автобуси вивели на маршрути.

Нагадаємо, уночі 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська завдавали ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі. Внаслідок атаки виникли пожежі, також пошкоджено адміністративні будівлі.

17 грудня в Одеській області після масованих ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Крім того, комісія доручила керівникам військових адміністрацій, головам громад та підрозділам Національної поліції провести роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімізувати використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для потреб населення та об’єктів критичної інфраструктури.

Нещодавно Львів передав десять автобусів для потреб Одеси, де через постійні російські атаки виникли проблеми з роботою електротранспорту.