Клуб

Миколаїв передав Одесі п’ять пасажирських автобусів для підтримки транспорту

Зелені автобуси №91. Ілюстративне фото: КП «Миколаївпастранс»Зелені автобуси №91. Ілюстративне фото: КП «Миколаївпастранс»

Миколаїв передав п’ять пасажирських автобусів до Одеси, де через постійні російські атаки тимчасово не курсує електротранспорт.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, Миколаїв відправив автобуси, щоб частково забезпечити перевезення пасажирів у Одесі.

— Одеса зараз у складній ситуації через постійні атаки російських терористів на критичну інфраструктуру електропостачання. Через це в місті тимчасово не курсує електротранспорт. росня намагається зламати нас терором, але щоразу помиляється. Ми не здаємося і не залишаємо одне одного наодинці з проблемами. Сьогодні Миколаїв направив до Одеси п’ять наших автобусів, щоб хоча б частково допомогти з пасажирськими перевезеннями. До підтримки долучаються й інші міста України, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він додав, що через це можливі незначні зміни в графіках транспорту в Миколаєві.

— Прошу поставитися з терпінням і розумінням. Україна єдина. Пліч-о-пліч тримаємося разом, — резюмував Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, уночі 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська завдавали ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі. Внаслідок атаки виникли пожежі, також пошкоджено адміністративні будівлі.

17 грудня в Одеській області після масованих ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Крім того, комісія доручила керівникам військових адміністрацій, головам громад та підрозділам Національної поліції провести роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімізувати використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для потреб населення та об’єктів критичної інфраструктури.

Нещодавно Львів передав десять автобусів для потреб Одеси, де через постійні російські атаки виникли проблеми з роботою електротранспорту.

