У владі визначилися з кандидатурою міністра юстиції після Галущенка

Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра та Денис Маслов. Фото: Facebook / Iryna Mudra

Голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов претендує на посаду міністра юстиції України. Він може замінити Германа Галущенка, якого звільнили на тлі корупційного скандалу в державній компанії «Енергоатом».

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк писав, що фракція «Слуга народу» на засіданні 12 січня планувала визначитися з кандидатом на посаду міністра юстиції між Іриною Мудрою та Денисом Масловим.

Сьогодні, 10 січня, після розмови з Денисом Масловим і керівником Офісу президента Кирилом Будановим Ірина Мудра заявила, що залишиться на посаді заступниці керівника ОП.

«Саме в цій ролі я продовжу працювати далі та добиватися справедливості для України й українців на міжнародному рівні. Я зосереджуюся на координації питань у сфері юстиції та правосуддя в Україні, а також на формуванні й реалізації міжнародної політики щодо забезпечення справедливості та притягнення Російської Федерації до відповідальності за збройну агресію», — написала Ірина Мудра.

Водночас вона повідомила, що кандидатом на посаду міністра юстиції визначили Дениса Маслова. Остаточне рішення щодо його призначення має ухвалити Верховна Рада, засідання якої заплановане на наступний тиждень.

Нагадаємо, колишній міністр енергетики Герман Галущенко фігурує у справі про можливі «відкати» в компанії «Енергоатом». Він потрапив на записи прослуховування у межах розслідування, однак офіційної підозри йому не оголошували. Після його звільнення міністерство тимчасово очолила заступниця міністра Людмила Сугак.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше повідомили, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Згодом, ВАКС відправив фігуранта справи «Мідас» Дмитра Басова під арешт із можливістю застави 40 мільйонів гривень.

Згодом, Зеленський виключив зі складу РНБО міністрів Галущенка та Гринчук після корупційного скандалу в енергетиці.