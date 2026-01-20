ЄДР знову доступний: бізнес та громадяни отримали відкриті дані, оборонка — під захистом

В Україні відновили доступ до Єдиного державного реєстру. Ілюстративне фото: diia.gov.ua

В Україні знову відкрили доступ до Єдиного державного реєстру для бізнесу та громадян, водночас чутлива інформація про оборонні підприємства й надалі залишається під захистом.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Там зазначили, що спільно з Міністерством юстиції повертають прозорість у тих сферах, де це не створює ризиків для безпеки. Зокрема, найпопулярніший набір даних — Єдиний державний реєстр, знову доступний на Порталі відкритих даних.

У Мінцифри нагадали, що з 2022 року реєстр у форматі відкритих даних був закритий з міркувань безпеки. Тепер його роботу відновили в обмеженому режимі: бізнес і громадяни можуть отримувати необхідну інформацію, а держава зберігає контроль над чутливими даними. Зокрема, під захистом залишаються відомості про оборонні підприємства.

У Міністерстві юстиції пояснили, що рішення ухвалили з урахуванням балансу між вимогами воєнного стану та потребою забезпечення прозорості, підзвітності держави й сталого економічного розвитку.

Відкриття ЄДР у форматі відкритих даних, за оцінками відомств, матиме кілька важливих ефектів. Зокрема, це посилить антикорупційний контроль, адже журналісти, громадські організації та аналітики знову зможуть відстежувати структуру власності та кінцевих бенефіціарів компаній. Також це сприятиме зростанню інвестиційної привабливості України та розвитку цифрових сервісів і GovTech-рішень, зокрема для перевірки контрагентів і управління бізнес-ризиками.

Водночас у відкритих наборах даних не публікуватимуть контактну інформацію, точні адреси та відомості про види економічної діяльності підприємств (КВЕДи).

Набори відкритих даних Єдиного державного реєстру вже доступні на сайтах Міністерства юстиції та ДП «НАІС». Також триває їх публікація на Єдиному державному порталі відкритих даних.

Кібератака на реєстри

Вночі з 19 на 20 грудня 2024 року державні реєстри України зазнали кібератаки. ЇЇ назвали наймасовішою за останній час. Наразі тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, на Миколаївщині тимчасово призупинено надання окремих реєстраційних послуг, пов’язаних зі зміною власника авто.

Перша заступниця начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Одеса) Інна Фірсова розповіла, що приблизний термін відновлення реєстрів — 2 тижні.

30 грудня стало відомо, що Міністерство юстиції відновило роботу перших трьох нотаріальних реєстрів, що була призупинена внаслідок масштабної кібератаки Росії.

Після цього у системі державних реєстрів Міністерства юстиції відновлено роботу Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), що дозволяє реєструвати шлюби, народження дітей та інші акти цивільного стану.

З 20 січня 2025 рокувсі державні реєстри Міністерства юстиції України відновили свою роботу після масштабної російської кібератаки.