Кібератака на державні реєстри України: які послуги призупинено на Миколаївщині
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- Альона Коханчук
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11:32, 20 грудня, 2024
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На Миколаївщині тимчасово призупинено надання окремих реєстраційних послуг, пов’язаних зі зміною власника.
По це повідомили у Регіональному сервісному центрі МВС в Миколаївській області
Вказується, що це пов’язано зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри МВС з 20 грудня.
Призупинено надання послуг повʼязаних зі зміною власника:
- за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через «Дію»;
- за договором дарування, міни, за спадщиною
- за договором лізингу, біржовою угодою;
- вибракування.
Водночас лишаються доступним послуги:
- перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);
- встановлення ГБО;
- заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;
- екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);
- заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
- призначення належного користувача.
Нагадаємо, що вночі державні реєстри України зазнали кібератаки. ЇЇ назвали наймасовішою за останній час. Наразі тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.
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