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Кібератака на державні реєстри України: які послуги призупинено на Миколаївщині

Кібератака на державні реєстри України. Фото: pixabayКібератака на державні реєстри України. Фото: pixabay

На Миколаївщині тимчасово призупинено надання окремих реєстраційних послуг, пов’язаних зі зміною власника.

По це повідомили у Регіональному сервісному центрі МВС в Миколаївській області

Вказується, що це пов’язано зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри МВС з 20 грудня.

Призупинено надання послуг повʼязаних зі зміною власника:

  • за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через «Дію»;
  • за договором дарування, міни, за спадщиною
  • за договором лізингу, біржовою угодою;
  • вибракування.

Водночас лишаються доступним послуги:

  • перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);
  • встановлення ГБО;
  • заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;
  • екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);
  • заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • призначення належного користувача.

Нагадаємо, що вночі державні реєстри України зазнали кібератаки. ЇЇ назвали наймасовішою за останній час. Наразі тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

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