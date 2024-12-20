Кібератака на державні реєстри України: які послуги призупинено на Миколаївщині

Кібератака на державні реєстри України. Фото: pixabay

На Миколаївщині тимчасово призупинено надання окремих реєстраційних послуг, пов’язаних зі зміною власника.

По це повідомили у Регіональному сервісному центрі МВС в Миколаївській області

Вказується, що це пов’язано зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри МВС з 20 грудня.

Призупинено надання послуг повʼязаних зі зміною власника:

за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через «Дію»;

за договором дарування, міни, за спадщиною

за договором лізингу, біржовою угодою;

вибракування.

Водночас лишаються доступним послуги:

перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);

встановлення ГБО;

заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;

екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);

заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

призначення належного користувача.

Нагадаємо, що вночі державні реєстри України зазнали кібератаки. ЇЇ назвали наймасовішою за останній час. Наразі тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.