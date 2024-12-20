Державні реєстри не працюють через масштабну кібератаку: на відновлення підуть тижні

Вночі державні реєстри України зазнали кібератаки. Фото: pixabay

Вночі державні реєстри України зазнали кібератаки. ЇЇ назвали наймасовішою за останній час. Наразі тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Вона повідомила, що атака здійснювалася росіянами, щоб порушити роботу критично важливої інфраструктури. Попередньо, від атаки постраждали лише держреєстри, і загроз іншим ресурсам — немає.

За словами Ольги Стефанішиної, для першочергового відновлення потрібно до двох тижнів. Першими планують відновити:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

«Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому», — додала вона.

Нагадаємо, що 6 листопада 2024 року хакери атакували сайт Миколаївської обласної ради.

Лише 18 листопада сайт відновив роботу. Вдалось зберегти майже без втрат усю базу даних, яка зберігалась на сайті.