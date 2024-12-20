Державні реєстри не працюють через масштабну кібератаку: на відновлення підуть тижні
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- Альона Коханчук
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8:47, 20 грудня, 2024
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Вночі державні реєстри України зазнали кібератаки. ЇЇ назвали наймасовішою за останній час. Наразі тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина.
Вона повідомила, що атака здійснювалася росіянами, щоб порушити роботу критично важливої інфраструктури. Попередньо, від атаки постраждали лише держреєстри, і загроз іншим ресурсам — немає.
За словами Ольги Стефанішиної, для першочергового відновлення потрібно до двох тижнів. Першими планують відновити:
- Державний реєстр актів цивільного стану громадян;
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
«Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому», — додала вона.
Нагадаємо, що 6 листопада 2024 року хакери атакували сайт Миколаївської обласної ради.
Лише 18 листопада сайт відновив роботу. Вдалось зберегти майже без втрат усю базу даних, яка зберігалась на сайті.
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