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Державні реєстри не працюють через масштабну кібератаку: на відновлення підуть тижні

Вночі державні реєстри України зазнали кібератаки. Фото: pixabayВночі державні реєстри України зазнали кібератаки. Фото: pixabay

Вночі державні реєстри України зазнали кібератаки. ЇЇ назвали наймасовішою за останній час. Наразі тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Вона повідомила, що атака здійснювалася росіянами, щоб порушити роботу критично важливої інфраструктури. Попередньо, від атаки постраждали лише держреєстри, і загроз іншим ресурсам — немає.

За словами Ольги Стефанішиної, для першочергового відновлення потрібно до двох тижнів. Першими планують відновити:

  • Державний реєстр актів цивільного стану громадян;
  • Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
  • Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

«Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому», — додала вона.

Нагадаємо, що 6 листопада 2024 року хакери атакували сайт Миколаївської обласної ради.

Лише 18 листопада сайт відновив роботу.  Вдалось зберегти майже без втрат усю базу даних, яка зберігалась на сайті. 

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