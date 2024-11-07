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На сайт Миколаївської облради здійснено хакерську атаку: фахівці другий день працюють над відновленням

У середу, 6 листопада, хакери атакували сайт Миколаївської обласної ради.

Про це повідомив голова Миколаївської облради Антон Табунщик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, атака була здійснена російськими хакерами. Він зазначив, що фахівці другий день поспіль працюють над відновленням роботи сайту.

— Вчора, 6 листопада, російські хакери здійснили атаку на сайт облради. Вже другий день наші спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків та поверненням сайту до звичної роботи. Маємо надію, що сьогодні вдасться його відновити. Проте наші соціальні мережі продовжують працювати, — написав Антон Табунщик.

Так сайт Миколаївської обласної ради виглядає після російської кібератаки, скриншоти зі сторінки Антона ТабунщикаТак сайт Миколаївської обласної ради виглядає після російської кібератаки, скриншоти зі сторінки Антона Табунщика
Так сайт Миколаївської обласної ради виглядає після російської кібератаки, скриншоти зі сторінки Антона ТабунщикаТак сайт Миколаївської обласної ради виглядає після російської кібератаки, скриншоти зі сторінки Антона Табунщика

Нагадаємо, у березні російські хакери атакували українські телеканали. В ефірі каналів холдингу 1+1 media транслювали пропагандистський відеоматеріал окупантів.

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