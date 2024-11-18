Майже два тижні знадобилось для відновлення сайту Миколаївської облради після атаки

Сайт облради запрацював 18 листопада після російської кібератаки, скриншот МикВісті

Сьогодні, 18 листопада, відновив роботу сайт Миколаївської обласної ради – через 12 днів після хакерської атаки. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Як відомо, сайт облради перестав працювати 7 листопада. Замість сайту и відкривалася сторінка, на якій зазначалось про те, що домен вимкнено.

Голова Миколаївської облради Антон Табунщик, коментуючи це в себе на фейсбук-сторінці, повідомив, що сайт 6 листопада зазнав атаки з боку російських хакерів.

Сьогодні сайт знову доступний для користувачів. У коментарі представниці ІМІ в пресслужбі Миколаївської облради повідомили, що їм вдалось зберегти майже без втрат усю базу даних, яка зберігалась на сайті.

— Бази даних збережені, але є «пробіли» в стрічці новин за останні кілька місяців. Ми провели релокацію та запустили сайт на новому сервері, – повідомила пресслужба облради.

Там також зазначили, що перевіряють усі розділи сайту та поновлюють їх, якщо знаходять втрати. На головній сторінці сайту зазначається, що «Сайт відновлює роботу після кібератаки. Інформація у процесі актуалізації».

Нагадаємо, у березні російські хакери атакували українські телеканали. В ефірі каналів холдингу 1+1 media транслювали пропагандистський відеоматеріал окупантів.