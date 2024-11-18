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Майже два тижні знадобилось для відновлення сайту Миколаївської облради після атаки

Сайт облради запрацював 18 листопада після російської кібератаки, скриншот МикВістіСайт облради запрацював 18 листопада після російської кібератаки, скриншот МикВісті

Сьогодні, 18 листопада, відновив роботу сайт Миколаївської обласної ради – через 12 днів після хакерської атаки. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Як відомо, сайт облради перестав працювати 7 листопада. Замість сайту и відкривалася сторінка, на якій зазначалось про те, що домен вимкнено.

Голова Миколаївської облради Антон Табунщик, коментуючи це в себе на фейсбук-сторінці, повідомив, що сайт 6 листопада зазнав атаки з боку російських хакерів.

Сьогодні сайт знову доступний для користувачів. У коментарі представниці ІМІ в пресслужбі Миколаївської облради повідомили, що їм вдалось зберегти майже без втрат усю базу даних, яка зберігалась на сайті. 

— Бази даних збережені, але є «пробіли» в стрічці новин за останні кілька місяців. Ми провели релокацію та запустили сайт на новому сервері, – повідомила пресслужба облради.

Там також зазначили, що перевіряють усі розділи сайту та поновлюють їх, якщо знаходять втрати. На головній сторінці сайту зазначається, що «Сайт відновлює роботу після кібератаки. Інформація у процесі актуалізації».

Нагадаємо, у березні російські хакери атакували українські телеканали. В ефірі каналів холдингу 1+1 media транслювали пропагандистський відеоматеріал окупантів.

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