В Україні з’явиться держінфраструктура для розвитку штучного інтелекту
- Марія Хаміцевич
19:16, 07 серпня, 2025
Міністерство цифрової трансформації України анонсувало створення першої державної інфраструктури для запуску та масштабування продуктів на основі штучного інтелекту.
Як повідомили у Мінцифри, проєкт під назвою AI Factory включатиме:
- технічне обладнання для роботи ШІ-сервісів — обчислювальні кластери, сервери, сховища даних;
- програмне забезпечення для навчання моделей і підготовки даних;
- інструменти для обробки даних та інтеграції з державними реєстрами;
- навчальні програми для фахівців, які працюватимуть з AI-рішеннями.
На базі цієї інфраструктури запустять ключові державні ШІ-сервіси. Передусім — ШІ-помічника у застосунку «Дія». У майбутньому на AI Factory працюватиме також ШІ-вчитель в освітньому застосунку «Мрія» та інші проєкти в галузях оборони, медицини й науки.
У міністерстві наголошують: завдяки власній інфраструктурі дані українців і держави залишатимуться в Україні — під захистом суверенних датацентрів. ШІ-продукти для громадян, Сил оборони та державного сектору працюватимуть швидше.
Нагадаємо, що у застосунку та на порталі «Дія» штучний інтелект почав самостійно допомагати користувачам. За перший місяць пілотного проєкту ШІ-консультант без участі оператора закрив понад 52% звернень.
