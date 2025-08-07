Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Україні з’явиться держінфраструктура для розвитку штучного інтелекту

В Україні з’явиться AI Factory, власна інфраструктура для ШІ-сервісів. Фото: МінцифриВ Україні з’явиться AI Factory, власна інфраструктура для ШІ-сервісів. Фото: Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало створення першої державної інфраструктури для запуску та масштабування продуктів на основі штучного інтелекту.

Як повідомили у Мінцифри, проєкт під назвою AI Factory включатиме:

  • технічне обладнання для роботи ШІ-сервісів — обчислювальні кластери, сервери, сховища даних;
  • програмне забезпечення для навчання моделей і підготовки даних;
  • інструменти для обробки даних та інтеграції з державними реєстрами;
  • навчальні програми для фахівців, які працюватимуть з AI-рішеннями.

На базі цієї інфраструктури запустять ключові державні ШІ-сервіси. Передусім — ШІ-помічника у застосунку «Дія». У майбутньому на AI Factory працюватиме також ШІ-вчитель в освітньому застосунку «Мрія» та інші проєкти в галузях оборони, медицини й науки.

У міністерстві наголошують: завдяки власній інфраструктурі дані українців і держави залишатимуться в Україні — під захистом суверенних датацентрів. ШІ-продукти для громадян, Сил оборони та державного сектору працюватимуть швидше.

Нагадаємо, що у застосунку та на порталі «Дія» штучний інтелект почав самостійно допомагати користувачам. За перший місяць пілотного проєкту ШІ-консультант без участі оператора закрив понад 52% звернень.

