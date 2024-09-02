У Миколаївській області запрацював освітній застосунок «Мрія»
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- Марія Хаміцевич
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22:12, 02 вересня, 2024
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До освітнього застосунку «Мрія», який створили на базі цифрового застосунку «Дія», відсьогодні приєдналися 40 шкіл. У застосунку вже є 100 тисяч користувачів із шести областей України, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської, Київської та Дніпропетровської.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час регіонального освітнього форуму у Запоріжжі.
Доєднатися мають можливість всі школи. Незабаром Уряд оприлюднить інструкцію, як це можна зробити.
«Мрія» — це застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи.
«Смартфон дасть змогу легше та ефективніше керувати процесом навчання. Вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію і планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому непотрібних паперів», — зауважив Володимир Зеленський.
У застосунку школярі отримають власну ID-картку. Вони зможуть:
- виконувати навчальні завдання;
- планувати свій день;
- знаходити й переглядати освітній контент.
Батьки матимуть змогу спостерігати за тим, як навчається їхня дитина.
Вчителям застосунок дасть можливість:
- формувати навчальні плани та розклад;
- заповнювати журнали;
- визначатись із домашнім завданням і додатковими матеріалами;
- ставити оцінки;
- позначати відвідування.
Раніше у Міністерстві цифрової трансформації розповідали, що понад 2 тисячі вчителів пройшли тренінги, щоб бути готовими працювати із застосунком і сайтом «Мрія».
Вони разом із тренерами тестували функціонал: заповнювали журнали, розклади та навчальні плани, пропрацьовували різні сценарії, що можуть виникнути в навчальному процесі.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск освітнього мобільного застосунку «Мрія».