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У Миколаївській області запрацював освітній застосунок «Мрія»

Застосунок «Мрія», фото: Михайло ФедоровЗастосунок «Мрія», фото: Михайло Федоров

До освітнього застосунку «Мрія», який створили на базі цифрового застосунку «Дія», відсьогодні приєдналися 40 шкіл. У застосунку вже є 100 тисяч користувачів із шести областей України, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської, Київської та Дніпропетровської.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час регіонального освітнього форуму у Запоріжжі.

Доєднатися мають можливість всі школи. Незабаром Уряд оприлюднить інструкцію, як це можна зробити.

«Мрія» — це застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи.

«Смартфон дасть змогу легше та ефективніше керувати процесом навчання. Вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію і планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому непотрібних паперів», — зауважив Володимир Зеленський.

У застосунку школярі отримають власну ID-картку. Вони зможуть:

  • виконувати навчальні завдання;
  • планувати свій день;
  • знаходити й переглядати освітній контент.

Батьки матимуть змогу спостерігати за тим, як навчається їхня дитина.

Вчителям застосунок дасть можливість:

  • формувати навчальні плани та розклад;
  • заповнювати журнали;
  • визначатись із домашнім завданням і додатковими матеріалами;
  • ставити оцінки;
  • позначати відвідування.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації розповідали, що понад 2 тисячі вчителів пройшли тренінги, щоб бути готовими працювати із застосунком і сайтом «Мрія».

Вони разом із тренерами тестували функціонал: заповнювали журнали, розклади та навчальні плани, пропрацьовували різні сценарії, що можуть виникнути в навчальному процесі.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск освітнього мобільного застосунку «Мрія».

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