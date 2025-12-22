 Пожежі на Миколаївщині 21 грудня: горів будинок та дерев’яні стелажі

  понеділок

    22 грудня, 2025

Клуб

Через пожежі на Миколаївщині горів будинок та дерев’яні стелажі

На Миколаївщині 21 грудня загорівся житловий будинок. Ілюстраційне фото: ДСНСНа Миколаївщині 21 грудня загорівся житловий будинок. Ілюстраційне фото: ДСНС

Вдень 21 грудня у Миколаївській області сталося дві пожежі: одна — у житловому секторі, ще одна — на об’єкті.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що у селі Щасливка Доманівської громади горів приватний житловий будинок. Крім того, у Південноукраїнську сталася пожежа дерев’яних стелажів, картонних і пластикових ящиків на території об’єкта. Площа займання становила 5 квадратних метрів.

До гасіння пожеж від ДСНС залучалися вісім вогнеборців та два спецавтомобілі.

Нагадаємо, вдень 22 грудня у Снігурівці сталася пожежа у складському приміщенні місцевого магазину. Площа займання становить близько 200 квадратних метрів.

0
