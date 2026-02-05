 Дрони атакували 5 лютого пожежну частину в Миколаївському районі

Російські дрони атакували пожежну частину в Миколаївському районі

Пошкоджена внаслідок атаки російського дрона пожежна частина на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Вранці 5 лютого російські дрони влучили по одній із пожежно-рятувальних частин у Миколаївському районі.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

За інформацією рятувальників, унаслідок атаки уламками пошкоджено складське приміщення, бокс та вантажний автомобіль.

Пошкоджена внаслідок атаки російського дрона пожежна частина на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пошкоджена внаслідок атаки російського дрона пожежна частина на Миколаївщині. Фото: ДСНСПошкоджена внаслідок атаки російського дрона пожежна частина на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пошкоджена внаслідок атаки російського дрона пожежна частина на Миколаївщині. Фото: ДСНСПошкоджена внаслідок атаки російського дрона пожежна частина на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 4 лютого, у селі Павло-Мар’янівка Снігурівської громади чоловік отримав опіки, намагаючись загасити пожежу на своїй літній кухні. З місця події його ушпиталили до лікарні.

