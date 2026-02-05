На Баштанщині чоловік отримав опіки, намагаючись загасити пожежу на своїй літній кухні

Наслідки пожеж 4 лютого на Миколаївщині. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Вчора, 4 лютого, у селі Павло-Мар’янівка Снігурівської громади чоловік отримав опіки, намагаючись загасити пожежу на своїй літній кухні. З місця події його ушпиталили до лікарні.

Як повідомили в головному управлінні ДСНС Миколаївської області загалом вчора за добу трапилося п’ять загорянь.

Так, у Миколаєві вогнеборці врятували жінку з пожежі, що сталася у ванній квартири на першому поверсі дев’ятиповерхівки. ЇЇ оглянули медики та надали першу допомогу.

Наслідки пожеж 4 лютого на Миколаївщині. Фото: ДСНС в Миколаївській області Наслідки пожеж 4 лютого на Миколаївщині. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Крім цього, ще одну пожежу зафіксували у житловому секторі та дві — на об’єктах у селі Луканівка на Первомайщині, місті Миколаєві та селі Миролюбове Воскресенської громади.

Нагадаємо, раніше у ДСНС Миколаївщини показали, як проводять навчання з порятунку людей, що провалилися під кригу.