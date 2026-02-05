На Баштанщині чоловік отримав опіки, намагаючись загасити пожежу на своїй літній кухні
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
11:45, 05 лютого, 2026
-
Вчора, 4 лютого, у селі Павло-Мар’янівка Снігурівської громади чоловік отримав опіки, намагаючись загасити пожежу на своїй літній кухні. З місця події його ушпиталили до лікарні.
Як повідомили в головному управлінні ДСНС Миколаївської області загалом вчора за добу трапилося п’ять загорянь.
Так, у Миколаєві вогнеборці врятували жінку з пожежі, що сталася у ванній квартири на першому поверсі дев’ятиповерхівки. ЇЇ оглянули медики та надали першу допомогу.
Крім цього, ще одну пожежу зафіксували у житловому секторі та дві — на об’єктах у селі Луканівка на Первомайщині, місті Миколаєві та селі Миролюбове Воскресенської громади.
Нагадаємо, раніше у ДСНС Миколаївщини показали, як проводять навчання з порятунку людей, що провалилися під кригу.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.