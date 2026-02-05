 Чоловік на Миколаївщині отримав опіки, гасячи пожежу на літній кухні 4 лютого

  • четвер

    5 лютого, 2026

  • -0.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 лютого , 2026 четвер

  • Миколаїв • -0.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Баштанщині чоловік отримав опіки, намагаючись загасити пожежу на своїй літній кухні

Наслідки пожеж 4 лютого на Миколаївщині. Фото: ДСНС в Миколаївській областіНаслідки пожеж 4 лютого на Миколаївщині. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Вчора, 4 лютого, у селі Павло-Мар’янівка Снігурівської громади чоловік отримав опіки, намагаючись загасити пожежу на своїй літній кухні. З місця події його ушпиталили до лікарні.

Як повідомили в головному управлінні ДСНС Миколаївської області загалом вчора за добу трапилося п’ять загорянь.

Так, у Миколаєві вогнеборці врятували жінку з пожежі, що сталася у ванній квартири на першому поверсі дев’ятиповерхівки. ЇЇ оглянули медики та надали першу допомогу.

Наслідки пожеж 4 лютого на Миколаївщині. Фото: ДСНС в Миколаївській областіНаслідки пожеж 4 лютого на Миколаївщині. Фото: ДСНС в Миколаївській області
Наслідки пожеж 4 лютого на Миколаївщині. Фото: ДСНС в Миколаївській областіНаслідки пожеж 4 лютого на Миколаївщині. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Крім цього, ще одну пожежу зафіксували у житловому секторі та дві — на об’єктах у селі Луканівка на Первомайщині, місті Миколаєві та селі Миролюбове Воскресенської громади.

Нагадаємо, раніше у ДСНС Миколаївщини показали, як проводять навчання з порятунку людей, що провалилися під кригу.

Останні новини про: Пожежі

П’ять пожеж за добу на Миколаївщині, в одній з них загинув чоловік
Через пожежі після обстрілів довкілля Миколаївщини зазнало майже ₴300 млн збитків за рік
Пожежі на Миколаївщині за добу: горіли будинки, електролічильник і конвектор
Реклама
Читайте також:
новини
«Не пріоритет», — у Службі відновлення пояснили, чому немає освітлення на Інгульському та Варварівському мостах

Анна Гакман
новини
Журналісти розказали, як миколаївський експрокурор у 36 років отримує ₴156 тис. пенсії

Аліса Мелік-Адамян
новини
Доманівка запускає виробництво пелет на 700 тонн на місяць, щоб економити на опаленні комунальних об’єктів

Аліна Квітко
новини
Негода на Миколаївщині: рятувальники понад 20 разів виїжджали на допомогу швидким

Анна Гакман
новини
Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок: у місті шукають підрядника, аби почати прибирання

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Пожежі на Миколаївщині за добу: горіли будинки, електролічильник і конвектор
Через пожежі після обстрілів довкілля Миколаївщини зазнало майже ₴300 млн збитків за рік
П’ять пожеж за добу на Миколаївщині, в одній з них загинув чоловік

Журналісти розказали, як миколаївський експрокурор у 36 років отримує ₴156 тис. пенсії

«Не пріоритет», — у Службі відновлення пояснили, чому немає освітлення на Інгульському та Варварівському мостах

2 години тому

Миколаїв у темряві. Що водій не бачить, а пішохід не враховує

Головне сьогодні