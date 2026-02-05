 Навчання з порятунку під кригою: рятувальники Миколаївщини демонструють навички

  • четвер

    5 лютого, 2026

  • -3.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 лютого , 2026 четвер

  • Миколаїв • -3.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У ДСНС Миколаївщини показали, як проводять навчання з порятунку людей, що провалилися під кригу

У ДСНС Миколаївщини показали, як проводять навчання з порятунку людей, що провалилися під кригу. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ ДСНС Миколаївщини показали, як проводять навчання з порятунку людей, що провалилися під кригу. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївському регіональному управлінні ДСНС показали, як рятувальники відпрацьовують алгоритми дій з порятунку людей, що провалилися під лід.

Про це йдеться на у Facebook сторінці служби.

За легендою тренування відбувалися на водоймі з нестійким льодовим покривом. Для навчання використовували спеціальне спорядження: гідрокостюми, рятувальні жилети, льодоруби, щити-ноші, статичні мотузки.

Крім того, працював аероглісер — універсальний всюдихід, що пересувається по воді та льоду, а також аварійно-рятувальні автомобілі з обладнанням для первинного обігріву постраждалих.

У ДСНС Миколаївщини показали, як проводять навчання з порятунку людей, що провалилися під кригу. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ ДСНС Миколаївщини показали, як проводять навчання з порятунку людей, що провалилися під кригу. Фото: ДСНС Миколаївщини
У ДСНС Миколаївщини показали, як проводять навчання з порятунку людей, що провалилися під кригу. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ ДСНС Миколаївщини показали, як проводять навчання з порятунку людей, що провалилися під кригу. Фото: ДСНС Миколаївщини
У ДСНС Миколаївщини показали, як проводять навчання з порятунку людей, що провалилися під кригу. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ ДСНС Миколаївщини показали, як проводять навчання з порятунку людей, що провалилися під кригу. Фото: ДСНС Миколаївщини

«Ми тренуємося, щоб чітко розуміти складність рятувальних операцій, відточувати майстерність і психологічну готовність», — наголосили водолази ДСНС.

Нагадаємо, раніше 22 січня у Миколаєві двоє хлопців провалилися під лід на лимані в районі 8-го причалу.

Останні новини про: Миколаївщина

Морози слабшають, але на дорогах ожеледиця: прогноз погоди по Миколаївщині на 5 лютого
Двоє кандидатів з Миколаївщини пройшли співбесіди і можуть працювати в апеляційному суді: ВККС оприлюднила результати конкурсу
Зробив штучний ставок: на Миколаївщині бізнесмен знищив 8 га чорнозему
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок: у місті шукають підрядника, аби почати прибирання

Ірина Олехнович
новини
«Сфінтив чорт і спетляв. Чистий мусор», — директор сміттєзвалища Миколаєва «забив стрілку» колишньому колезі

Аліна Квітко
новини
Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини
У мерії Миколаєва відповіли, для чого розробили інтерактивну мапу сміттєвих баків: «Допомагає побачити, чи є проблема»

Юлія Бойченко
новини
У Вознесенську планують виділити ₴1,5 млн на будівництво скандального Центру ментального здоров’я

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Зробив штучний ставок: на Миколаївщині бізнесмен знищив 8 га чорнозему
Двоє кандидатів з Миколаївщини пройшли співбесіди і можуть працювати в апеляційному суді: ВККС оприлюднила результати конкурсу
Морози слабшають, але на дорогах ожеледиця: прогноз погоди по Миколаївщині на 5 лютого

Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок: у місті шукають підрядника

8 годин тому

До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 4 лютого

Даріна Мельничук

Головне сьогодні