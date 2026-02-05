У ДСНС Миколаївщини показали, як проводять навчання з порятунку людей, що провалилися під кригу
- Ірина Олехнович
1:27, 05 лютого, 2026
У Миколаївському регіональному управлінні ДСНС показали, як рятувальники відпрацьовують алгоритми дій з порятунку людей, що провалилися під лід.
Про це йдеться на у Facebook сторінці служби.
За легендою тренування відбувалися на водоймі з нестійким льодовим покривом. Для навчання використовували спеціальне спорядження: гідрокостюми, рятувальні жилети, льодоруби, щити-ноші, статичні мотузки.
Крім того, працював аероглісер — універсальний всюдихід, що пересувається по воді та льоду, а також аварійно-рятувальні автомобілі з обладнанням для первинного обігріву постраждалих.
«Ми тренуємося, щоб чітко розуміти складність рятувальних операцій, відточувати майстерність і психологічну готовність», — наголосили водолази ДСНС.
Нагадаємо, раніше 22 січня у Миколаєві двоє хлопців провалилися під лід на лимані в районі 8-го причалу.
