У ДСНС Миколаївщини показали, як проводять навчання з порятунку людей, що провалилися під кригу. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївському регіональному управлінні ДСНС показали, як рятувальники відпрацьовують алгоритми дій з порятунку людей, що провалилися під лід.

Про це йдеться на у Facebook сторінці служби.

За легендою тренування відбувалися на водоймі з нестійким льодовим покривом. Для навчання використовували спеціальне спорядження: гідрокостюми, рятувальні жилети, льодоруби, щити-ноші, статичні мотузки.

Крім того, працював аероглісер — універсальний всюдихід, що пересувається по воді та льоду, а також аварійно-рятувальні автомобілі з обладнанням для первинного обігріву постраждалих.

«Ми тренуємося, щоб чітко розуміти складність рятувальних операцій, відточувати майстерність і психологічну готовність», — наголосили водолази ДСНС.

Нагадаємо, раніше 22 січня у Миколаєві двоє хлопців провалилися під лід на лимані в районі 8-го причалу.