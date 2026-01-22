 У Миколаєві двоє хлопців провалилися під лід на лимані

  • четвер

    22 січня, 2026

  • -1.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -1.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Лід тріснув під ногами: у Миколаєві юнаки провалилися посеред лиману

У Миколаєві двоє хлопців провалилися під лід на лимані. Фото: ДСНСУ Миколаєві двоє хлопців провалилися під лід на лимані. Фото: ДСНС

У четвер, 22 січня, у Миколаєві в районі 8-го причалу двоє хлопців провалилися під лід на лимані.

Як повідомили в ДСНС, постраждалі — 20-річні хлопці опинилися у воді посеред водойми, але змогли самостійно вибратися на берег. Рятувальники обігріли їх, від госпіталізації юнаки відмовилися.

У ДСНС наголошують, що під час відлиги вихід на кригу є вкрай небезпечним. Лід швидко втрачає міцність і може тріснути навіть там, де виглядає товстим. Особливо ризикованими є ділянки з течією, біля очерету, причалів та в центрі водойм.

Рятувальники закликають мешканців не випробовувати лід на міцність і пояснювати дітям та підліткам, що перебування на кризі в таку погоду становить пряму загрозу життю. У разі небезпеки слід негайно телефонувати за номерами 101 або 112.

Нагадаємо, що у Миколаєві за минулий тиждень, з 12 по 20 січня, до медичних закладів міста госпіталізували 13 людей з переохолодженням та обмороженням.

Останні новини про: ДСНС

На Миколаївщині загорілися два житлові будинки
На Миколаївщині за добу сталося дев’ять пожеж
У Чорноморську рятувальники зняли чоловіка з технічної драбини на 24 поверсі
Реклама
Читайте також:
новини
Відновлення будинків залишиться головним пріоритетом на 2026 рік для Департаменту ЖКГ, — Бездольний

Ірина Олехнович
новини
УКС Миколаєва ще не знає, чи можливо відновити 51 школу

Юлія Бойченко
новини
«Нового керівника складно знайти», — у ДЖКГ Миколаєва не плланують відстороняти директора КСМЕП без рішення суду

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаїв досі чекає рішення Антимонопольного комітету щодо конкурсу на сортування сміття

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві тролейбуси заряджатимуть від генераторів у разі тривалого відключення світла

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДСНС

У Чорноморську рятувальники зняли чоловіка з технічної драбини на 24 поверсі
На Миколаївщині за добу сталося дев’ять пожеж
На Миколаївщині загорілися два житлові будинки

ЕНЕРГЕТИКА

Готуйтесь, — Кім відповів тим, хто закликає до перекриття доріг і протестів

ВІДБУДОВА

УКС Миколаєва ще не знає, чи можливо відновити 51 школу

1 година тому

Без світла до 19 годин: якими будуть графіки відключень у четвер, 22 січня

Головне сьогодні