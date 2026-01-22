Лід тріснув під ногами: у Миколаєві юнаки провалилися посеред лиману

У Миколаєві двоє хлопців провалилися під лід на лимані. Фото: ДСНС

У четвер, 22 січня, у Миколаєві в районі 8-го причалу двоє хлопців провалилися під лід на лимані.

Як повідомили в ДСНС, постраждалі — 20-річні хлопці опинилися у воді посеред водойми, але змогли самостійно вибратися на берег. Рятувальники обігріли їх, від госпіталізації юнаки відмовилися.

У ДСНС наголошують, що під час відлиги вихід на кригу є вкрай небезпечним. Лід швидко втрачає міцність і може тріснути навіть там, де виглядає товстим. Особливо ризикованими є ділянки з течією, біля очерету, причалів та в центрі водойм.

Рятувальники закликають мешканців не випробовувати лід на міцність і пояснювати дітям та підліткам, що перебування на кризі в таку погоду становить пряму загрозу життю. У разі небезпеки слід негайно телефонувати за номерами 101 або 112.

Нагадаємо, що у Миколаєві за минулий тиждень, з 12 по 20 січня, до медичних закладів міста госпіталізували 13 людей з переохолодженням та обмороженням.