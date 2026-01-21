За місяць до лікарень України потрапили більше тисячі людей з обмороженням та переохолодженнями

Понад тисячу українців за місяць госпіталізували з обмороженнями та переохолодженням. Ілюстративне фото: МикВісті

За період з 20 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року до екстреної медичної допомоги через обмороження та переохолодження звернулися 1103 українці.

Про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я України.

За даними відомства, 1016 постраждалих були госпіталізовані до медичних закладів. Найбільшу кількість госпіталізацій — 85 випадків, зафіксували 18 січня.

У міністерстві зазначають, що наразі ситуація залишається контрольованою, однак може різко ускладнитися через подальше зниження температури або погіршення погодних умов.

У МОЗ нагадують, що переохолодження виникає через тривале перебування на морозі або в холодних приміщеннях, носіння недостатньо теплого чи вологого одягу, а також через вживання алкоголю. Щоб уникнути небезпечних наслідків, радять одягатися багатошарово, залишатися фізично активними та стежити за станом організму.

Серед основних ознак переохолодження: бліда, холодна на дотик шкіра, тремтіння, синюшність губ, уповільнене дихання та невиразна мова. У дітей можливі сонливість, незвична тиша та відмова від їжі.

Обмороження є локальним, найчастіше — носа, вух, щік, пальців рук і ніг. Його симптоми: оніміння, втрата чутливості та зміна кольору шкіри на сіро-жовтий або білуватий. У міністерстві наголошують, що при обмороженні не можна розтирати шкіру снігом або різко зігрівати у гарячій воді. У разі появи симптомів слід якнайшвидше звернутися за медичною допомогою.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві та області до кінця тижня очікується незначне потепління — температура підвищиться лише на кілька градусів, однак зима свої позиції не здаватиме.