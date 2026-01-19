Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

Прогноз погоди на Миколаївщині 19-25 січня. Фото: МикВісті

У Миколаєві та області до кінця тижня очікується незначне потепління — температура підвищиться лише на кілька градусів, однак зима свої позиції не здаватиме.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомила синоптикиня Миколаївського обласного гідрометцентру.

У вівторок, 20 січня, погода буде схожою на попередні дні: мінлива хмарність, без істотних опадів та холодний вітер. По області вночі стовпчики термометрів опустяться до -9…-14°С, удень очікується -1…-6°С. У Миколаєві температура повітря вночі становитиме -9…-11°С, удень — -2…-4°С морозу.

21–22 січня синоптики прогнозують денну температуру близько нуля. Потеплішає на кілька градусів, проте «плюсів» не очікується. Вночі морози вже не сягатимуть -14°С, але холодна погода залишиться.

Така тенденція збережеться і 23–24 січня: вночі температура коливатиметься від -4 до -9°С морозу, вдень — у межах -1…-6°С.

Водночас, за словами начальниці відділу взаємодії з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталі Птухи, починаючи з 22 січня, а особливо у період 25–27 січня, в Україну почне надходити циклон. Це призведе до посилення хмарності та опадів. На тлі зростання їхньої інтенсивності опади можливі в більшості регіонів країни.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.