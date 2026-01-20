 На Миколаївщині через грип госпіталізували 142 людини: епідситуація за тиждень

На Миколаївщині за тиждень через застуду та грип до лікарень потрапили понад 140 пацієнтів

На Миколаївщині за тиждень через застуду та грип до лікарень потрапили понад 140 людей. Ілюстративне фото: МикВісті

За минулий тиждень у Миколаївській області на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 3389 осіб. У трьох випадках підтвердили коронавірус.

Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, рівень захворюваності знизився на 5,4% у порівнянні з попереднім тижнем.

Зазначається, що захворіли 1801 дитина, що на 5,7% менше, ніж раніше. Серед дорослих захворіли 1588 осіб — це на 5,1% менше, ніж тижнем раніше. Загалом показники захворюваності залишаються нижчими за епідемічний поріг на 37,4%.

За тиждень до лікарень госпіталізували 142 людини з грипом та ГРВІ, у тому числі двох хворих на COVID-19. Найбільше серед госпіталізованих — діти віком до 4 років (31,7%) та від 5 до 14 років (21,1%). Частка дорослих віком від 30 років становить 33,8%.

З початку епідемічного сезону в області проти грипу вакцинували 511 людей, з них 167 медичних працівників, 72 дитини до 5 років, 47 осіб із груп ризику та 224 інших мешканців.

У вірусологічній лабораторії обстежили 401 людину, у 54 випадках результати виявилися позитивними. Найчастіше фіксували COVID-19 — 53,7% від усіх позитивних проб. Також виявляли вірус грипу А, аденовіруси та риновірус. У медзакладах Миколаєва за допомогою експрес-тестів підтвердили кілька випадків грипу А, В та одночасного грипу А і В.

Нагадаємо, що у Миколаївській області з 5 по 11 січня на грип та ГРВІ захворіли 3583 людини, серед них 6 випадків COVID-19.

