На Миколаївщині за тиждень через застуду та грип до лікарень потрапили понад 140 пацієнтів

На Миколаївщині за тиждень через застуду та грип до лікарень потрапили понад 140 людей. Ілюстративне фото: МикВісті

За минулий тиждень у Миколаївській області на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 3389 осіб. У трьох випадках підтвердили коронавірус.

Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, рівень захворюваності знизився на 5,4% у порівнянні з попереднім тижнем.

Зазначається, що захворіли 1801 дитина, що на 5,7% менше, ніж раніше. Серед дорослих захворіли 1588 осіб — це на 5,1% менше, ніж тижнем раніше. Загалом показники захворюваності залишаються нижчими за епідемічний поріг на 37,4%.

За тиждень до лікарень госпіталізували 142 людини з грипом та ГРВІ, у тому числі двох хворих на COVID-19. Найбільше серед госпіталізованих — діти віком до 4 років (31,7%) та від 5 до 14 років (21,1%). Частка дорослих віком від 30 років становить 33,8%.

З початку епідемічного сезону в області проти грипу вакцинували 511 людей, з них 167 медичних працівників, 72 дитини до 5 років, 47 осіб із груп ризику та 224 інших мешканців.

У вірусологічній лабораторії обстежили 401 людину, у 54 випадках результати виявилися позитивними. Найчастіше фіксували COVID-19 — 53,7% від усіх позитивних проб. Також виявляли вірус грипу А, аденовіруси та риновірус. У медзакладах Миколаєва за допомогою експрес-тестів підтвердили кілька випадків грипу А, В та одночасного грипу А і В.

Нагадаємо, що у Миколаївській області з 5 по 11 січня на грип та ГРВІ захворіли 3583 людини, серед них 6 випадків COVID-19.