 Грип на Миколаївщині: за тиждень госпіталізували понад 170 пацієнтів

  • вівторок

    13 січня, 2026

  • -5.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -5.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За тиждень на Миколаївщині застудились понад 3,5 тис. людей

За тиждень на Миколаївщині на грип захворіли понад 3,5 тис. людей. Ілюстративне фото: МикВістіЗа тиждень на Миколаївщині на грип захворіли понад 3,5 тис. людей. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаївській області з 5 по 11 січня на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 3583 людини, серед них 6 випадків COVID-19.

Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, показник захворюваності зріс на 25,3% у порівнянні з попереднім тижнем. Найбільше зростання зафіксували серед дорослих — +52,2%. Водночас серед дітей кількість хворих зросла на 8,5%.

Загалом за тиждень захворіли 1909 дітей та 1674 дорослих. Попри зростання, рівень захворюваності наразі нижчий за епідемічний поріг на 33,9%.

Реклама

До лікарень госпіталізували 172 пацієнтів, з них 4 — із COVID-19. Серед госпіталізованих переважають діти: віком 0–4 роки — 31,4%; 5–14 років — 26,7%. Дорослі віком від 30 років становлять понад 29% госпіталізованих.

З початку епідсезону лабораторно обстежили 365 пацієнтів, у 38 випадках підтвердили вірусні інфекції. Зокрема, виявили 9 випадків грипу А та 29 випадків COVID-19.

У медзакладах Миколаєва експрес-тестами також підтвердили 17 випадків грипу А та 2 випадки грипу А+В.

Нагадаємо, що у грудні минулого року через грип за тиждень до лікарень госпіталізували 136 людей.

Останні новини про: Миколаївщина

Світла не буде понад 13 годин: графіки відключення на Миколаївщині 13 січня
Майже 25 тисяч миколаївців отримали посвідчення водія у 2025 році
Податківці у 2025 році провели майже 800 аудитів підприємців Миколаївщини
Реклама
Читайте також:
новини
«Це просто нереально», — Сєнкевич каже, що у бюджеті Миколаєва немає грошей на підвищення зарплат вчителям, яке ініціювала держава

Юлія Бойченко
новини
«Не було екстремальної потреби», — Сєнкевич про те, чому 10 років не ремонтувався дюкер у Соляні

Аліна Квітко
новини
Сєнкевич відклав рішення по директору КОПу до результатів розслідування щодо харчування в школах

Аліса Мелік-Адамян
новини
Сєнкевич: тариф на воду для миколаївців не покриває операційні потреби водоканалу

Альона Коханчук
новини
«Це секретна інформація», — Сєнкевич про свою заяву щодо підкупу депутатів за вступ до групи

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Податківці у 2025 році провели майже 800 аудитів підприємців Миколаївщини
Майже 25 тисяч миколаївців отримали посвідчення водія у 2025 році
Світла не буде понад 13 годин: графіки відключення на Миколаївщині 13 січня

«Не було екстремальної потреби», — Сєнкевич про те, чому 10 років не ремонтувався дюкер у Соляні

У Миколаєві доповнили локації та графік підвозу води для Соляних, Північного та Тернівки

1 година тому

Сєнкевич відклав рішення по директору КОПу до результатів розслідування щодо харчування в школах

Головне сьогодні