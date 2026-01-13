За тиждень на Миколаївщині застудились понад 3,5 тис. людей

За тиждень на Миколаївщині на грип захворіли понад 3,5 тис. людей. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаївській області з 5 по 11 січня на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 3583 людини, серед них 6 випадків COVID-19.

Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, показник захворюваності зріс на 25,3% у порівнянні з попереднім тижнем. Найбільше зростання зафіксували серед дорослих — +52,2%. Водночас серед дітей кількість хворих зросла на 8,5%.

Загалом за тиждень захворіли 1909 дітей та 1674 дорослих. Попри зростання, рівень захворюваності наразі нижчий за епідемічний поріг на 33,9%.

До лікарень госпіталізували 172 пацієнтів, з них 4 — із COVID-19. Серед госпіталізованих переважають діти: віком 0–4 роки — 31,4%; 5–14 років — 26,7%. Дорослі віком від 30 років становлять понад 29% госпіталізованих.

З початку епідсезону лабораторно обстежили 365 пацієнтів, у 38 випадках підтвердили вірусні інфекції. Зокрема, виявили 9 випадків грипу А та 29 випадків COVID-19.

У медзакладах Миколаєва експрес-тестами також підтвердили 17 випадків грипу А та 2 випадки грипу А+В.

Нагадаємо, що у грудні минулого року через грип за тиждень до лікарень госпіталізували 136 людей.