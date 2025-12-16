Минулого тижня на Миколаївщині через грип госпіталізували 136 людей

Минулого тижня на Миколаївщині на грип захворіли майже 3,5 тис. людей. Архівне фото: МикВісті

Протягом минулого тижня в Миколаївській області на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 3497 пацієнтів, з яких більшість — діти (2365).

За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, рівень захворюваності залишається нижчим за епідемічний поріг на 35,4%.

За тиждень до лікарень госпіталізували 136 пацієнтів із грипом та ГРВІ, зокрема шістьох хворих на COVID-19. Серед госпіталізованих переважають діти віком 0-4 роки (31,6%) та 5-14 років (22,8%). Частка дорослих віком від 30 років становить 32,6%.

Під час лабораторних досліджень обстежили 239 хворих, у 29 з них (21,5%) підтверджено вірусні інфекції. Вірусів грипу типів А і В не виявили. В одному випадку зафіксували несубтипований вірус грипу, ще у 28 — збудник коронавірусної хвороби COVID-19.

Зазначається, що від початку епідемічного сезону проти грипу щепили 325 людей, серед яких 11 медичних працівників, 68 дітей віком до 5 років, 47 осіб із групи медичного ризику та 198 інших мешканців області.

Раніше повідомлялось, що позаминулого тижня від грипу вакцинували 321 пацієнта, а застудились 3516 людей.