 Минулого тижня на Миколаївщині на грип захворіли майже 3,5 тис. людей

Минулого тижня на Миколаївщині через грип госпіталізували 136 людей

Минулого тижня на Миколаївщині на грип захворіли майже 3,5 тис. людей. Архівне фото: МикВісті

Протягом минулого тижня в Миколаївській області на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 3497 пацієнтів, з яких більшість — діти (2365).

За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, рівень захворюваності залишається нижчим за епідемічний поріг на 35,4%.

За тиждень до лікарень госпіталізували 136 пацієнтів із грипом та ГРВІ, зокрема шістьох хворих на COVID-19. Серед госпіталізованих переважають діти віком 0-4 роки (31,6%) та 5-14 років (22,8%). Частка дорослих віком від 30 років становить 32,6%.

Під час лабораторних досліджень обстежили 239 хворих, у 29 з них (21,5%) підтверджено вірусні інфекції. Вірусів грипу типів А і В не виявили. В одному випадку зафіксували несубтипований вірус грипу, ще у 28 — збудник коронавірусної хвороби COVID-19.

Зазначається, що від початку епідемічного сезону проти грипу щепили 325 людей, серед яких 11 медичних працівників, 68 дітей віком до 5 років, 47 осіб із групи медичного ризику та 198 інших мешканців області.

Раніше повідомлялось, що позаминулого тижня від грипу вакцинували 321 пацієнта, а застудились 3516 людей.

