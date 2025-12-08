На Миколаївщині зросла захворюваність на грип: за тиждень застудились понад 3,5 тис. пацієнтів

За тиждень на Миколаївщині застудились понад 3,5 тис. пацієнтів. Архівне фото: МикВісті

Минулого тижня в Миколаївській області захворіли на грип та застуди 3516 пацієнтів, серед них, 5 випадків коронавірусу.

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, це майже на 15% більше, ніж тижнем раніше. Попри це, рівень захворюваності й надалі залишається на 35% нижче епідемічного порогу.

Найбільше випадків серед дітей — 67,5% від усіх хворих. За тиждень занедужали 2372 дитини та 1144 дорослих.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

До лікарень госпіталізували 109 пацієнтів із застудами, серед них, 4 хворих на COVID-19. Найчастіше госпіталізують дітей: понад 31% — 0–4 роки, 26,6% — діти 5–14 років. Частка дорослих віком від 30 років становить понад 32%.

З початку епідсезону щеплення проти грипу отримали 321 особа: медичні працівники — 11, діти до 5 років — 67, люди з груп медичного ризику — 47, інші громадяни — 195.

У вірусологічній лабораторії центру обстежили 203 хворих, з яких 28 отримали позитивний результат (21,5%). Віруси грипу А та В не виявлені, натомість у всіх 28 випадках підтверджено коронавірус SARS-CoV-2.

Нагадаємо, що позаминулого тижня на Миколаївщині на застудні захворювання та грип занедужали понад 3061 пацієнта, з яких майже 67% — діти.