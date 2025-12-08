  • понеділок

На Миколаївщині зросла захворюваність на грип: за тиждень застудились понад 3,5 тис. пацієнтів

За тиждень на Миколаївщині застудились понад 3,5 тис. пацієнтів. Архівне фото: МикВістіЗа тиждень на Миколаївщині застудились понад 3,5 тис. пацієнтів. Архівне фото: МикВісті

Минулого тижня в Миколаївській області захворіли на грип та застуди 3516 пацієнтів, серед них, 5 випадків коронавірусу.

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, це майже на 15% більше, ніж тижнем раніше. Попри це, рівень захворюваності й надалі залишається на 35% нижче епідемічного порогу.

Найбільше випадків серед дітей — 67,5% від усіх хворих. За тиждень занедужали 2372 дитини та 1144 дорослих.

До лікарень госпіталізували 109 пацієнтів із застудами, серед них, 4 хворих на COVID-19. Найчастіше госпіталізують дітей: понад 31% — 0–4 роки, 26,6% — діти 5–14 років. Частка дорослих віком від 30 років становить понад 32%.

З початку епідсезону щеплення проти грипу отримали 321 особа: медичні працівники — 11, діти до 5 років — 67, люди з груп медичного ризику — 47, інші громадяни — 195.

У вірусологічній лабораторії центру обстежили 203 хворих, з яких 28 отримали позитивний результат (21,5%). Віруси грипу А та В не виявлені, натомість у всіх 28 випадках підтверджено коронавірус SARS-CoV-2.

Нагадаємо, що позаминулого тижня на Миколаївщині на застудні захворювання та грип занедужали понад 3061 пацієнта, з яких майже 67% — діти.

