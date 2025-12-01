  • понеділок

На Миколаївщині фіксують спад грипу, однак понад 60% хворих — діти

На Миколаївщині за минулий тиждень на грип більше всього хворіли діти. Архівне фото «МикВісті»На Миколаївщині за минулий тиждень на грип більше всього хворіли діти. Архівне фото «МикВісті»

За останній тиждень на Миколаївщині на застудні захворювання та грип занедужали понад 3061 пацієнта, з яких майже 67% — діти.

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, рівень захворюваності на 43,5% нижчий за епідемічний поріг. При цьому, серед усіх хворих 2044 — діти.

Всього до лікарень госпіталізували 79 людей. Зокрема, малюків віком 0–4 роки (27,8%) та школярів 5–14 років (29,1%) та дорослих віком від 30 років — 34,2%.

З початку епідсезону проти грипу щепили 313 осіб, серед них: 11 медичних працівників, 62 дитини до 5 років, 47 осіб із медичної групи ризику та 192 інші особи.

Зазначається, що у вірусологічній лабораторії центру провели дослідження 169 зразків, з яких 27 (16%) дали позитивний результат. Віруси грипу А та В не виявлено. У всіх позитивних зразках підтверджено коронавірус SARS-CoV-2, збудник COVID-19.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині на грип захворіли 3117 людей, серед них 79 випадків коронавірусу.

