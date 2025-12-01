На Миколаївщині фіксують спад грипу, однак понад 60% хворих — діти

На Миколаївщині за минулий тиждень на грип більше всього хворіли діти. Архівне фото «МикВісті»

За останній тиждень на Миколаївщині на застудні захворювання та грип занедужали понад 3061 пацієнта, з яких майже 67% — діти.

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, рівень захворюваності на 43,5% нижчий за епідемічний поріг. При цьому, серед усіх хворих 2044 — діти.

Всього до лікарень госпіталізували 79 людей. Зокрема, малюків віком 0–4 роки (27,8%) та школярів 5–14 років (29,1%) та дорослих віком від 30 років — 34,2%.

З початку епідсезону проти грипу щепили 313 осіб, серед них: 11 медичних працівників, 62 дитини до 5 років, 47 осіб із медичної групи ризику та 192 інші особи.

Зазначається, що у вірусологічній лабораторії центру провели дослідження 169 зразків, з яких 27 (16%) дали позитивний результат. Віруси грипу А та В не виявлено. У всіх позитивних зразках підтверджено коронавірус SARS-CoV-2, збудник COVID-19.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині на грип захворіли 3117 людей, серед них 79 випадків коронавірусу.