 Лікарі Одеси провели операцію дитині з рідкісною хворобою

  • пʼятниця

    12 грудня, 2025

  • 6.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 12 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 6.3° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі лікарі врятували дитину з рідкісною хворобою

В дитячій лікарні Одеси врятували восьмирічну дитину з рідкісним заворотом шлунку, що загрожував її життю.

Про це повідомили в мерії міста.

Заворот шлунку трапляється лише у 0,5% випадків серед усіх заворотів органів черевної порожнини, і без своєчасної медичної допомоги летальність сягає 20–50%. Однак при ранній діагностиці та сучасних методах лікування прогноз сприятливий.

В Одесі лікарі врятували дитину з рідкісною хворобою. Фото: Одеська міська радаВ Одесі лікарі врятували дитину з рідкісною хворобою. Фото: Одеська міська рада
В Одесі лікарі врятували дитину з рідкісною хворобою. Фото: Одеська міська радаВ Одесі лікарі врятували дитину з рідкісною хворобою. Фото: Одеська міська рада

До лікарні дитина поступила з раптовим сильним болем, нудотою та здуттям живота після ситної вечері. Комплексне обстеження, включно з рентгеном та фіброгастроскопією, дозволило виявити небезпечний стан.

Рішення про операцію було прийнято негайно. Лікарі застосували лапароскопічний метод: шлунок розгорнули та зафіксували у правильному положенні, що виключає повторний заворот.

Наразі дитину виписали, і вже пройшла контрольний огляд через місяць — скарг немає, розвиток відповідає віку.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У мерії підкреслили, що випадки такого рівня складності потребують високої професійності та злагодженої роботи медиків.

«У медичній практиці трапляються випадки, що потребують особливої уважності та професійних злагоджених дій лікарів. Саме це й було зроблено в дитячій лікарні №3 — і допомогло врятувати життя», — йдеться у повідомленні.

Раніше, в Одесі у клінічній лікарні №10 медики провели одразу три трансплантації: пересадили серце, дві нирки та врятували життя трьом пацієнтам.

Останні новини про: Одеса

Укрзалізниця планує передати Одеську залізничну лікарню у власність міста
В Одесі працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха: справу розслідує поліція
Депутатку Одеської міськради та шістьох осіб підозрюють у розкраданні понад ₴2,2 млн на соцпрограмах
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

Катерина Середа
новини

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі

Анна Гакман
новини

Сєнкевич запропонував присвятити наступний рік шкільному харчуванню

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві майже 5 тисяч учнів відмовилися від шкільного харчування

Анна Гакман
новини

Шкільний кейтеринг у Миколаєві: КОП підписав договір із «Проссеккo 8», не перевіривши їх потужності

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Депутатку Одеської міськради та шістьох осіб підозрюють у розкраданні понад ₴2,2 млн на соцпрограмах
В Одесі працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха: справу розслідує поліція
Укрзалізниця планує передати Одеську залізничну лікарню у власність міста

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

«Забирають документи та зразки їжі», — прокуратура та поліція про обшуки через шкільне харчування

4 години тому

По 10 годин без світла: графіки відключень світла на суботу, 13 грудня в Миколаївській області

Ірина Олехнович

Головне сьогодні