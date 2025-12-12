В дитячій лікарні Одеси врятували восьмирічну дитину з рідкісним заворотом шлунку, що загрожував її життю.

Про це повідомили в мерії міста.

Заворот шлунку трапляється лише у 0,5% випадків серед усіх заворотів органів черевної порожнини, і без своєчасної медичної допомоги летальність сягає 20–50%. Однак при ранній діагностиці та сучасних методах лікування прогноз сприятливий.

В Одесі лікарі врятували дитину з рідкісною хворобою. Фото: Одеська міська рада

До лікарні дитина поступила з раптовим сильним болем, нудотою та здуттям живота після ситної вечері. Комплексне обстеження, включно з рентгеном та фіброгастроскопією, дозволило виявити небезпечний стан.

Рішення про операцію було прийнято негайно. Лікарі застосували лапароскопічний метод: шлунок розгорнули та зафіксували у правильному положенні, що виключає повторний заворот.

Наразі дитину виписали, і вже пройшла контрольний огляд через місяць — скарг немає, розвиток відповідає віку.

У мерії підкреслили, що випадки такого рівня складності потребують високої професійності та злагодженої роботи медиків.

«У медичній практиці трапляються випадки, що потребують особливої уважності та професійних злагоджених дій лікарів. Саме це й було зроблено в дитячій лікарні №3 — і допомогло врятувати життя», — йдеться у повідомленні.

Раніше, в Одесі у клінічній лікарні №10 медики провели одразу три трансплантації: пересадили серце, дві нирки та врятували життя трьом пацієнтам.