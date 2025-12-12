 Графіки відключень світла на суботу, 13 грудня в Миколаївській області

  • пʼятниця

    12 грудня, 2025

  • 6.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 12 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 6.3° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

По 10 годин без світла: графіки відключень світла на суботу, 13 грудня в Миколаївській області

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»МГрафіки відключень світла на суботу, 13 грудня в Миколаївській області. Фото: «МикВІсті»

У Миколаєві та по області у суботу, 13 грудня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1 — 02:30 - 06:00; 13:30 - 20:00; 23:30 - 00:00

Всього: 10 годин 30 хвилин

  • 1.2 — 09:30 - 16:30; 20:00 - 23:30

Всього: 10 годин 30 хвилин

  • 2.1 — 00:00 - 02:30; 09:30 - 13:00; 16:30 - 20:00; 23:30 - 00:00

Всього: 10 годин

  • 2.2 — 02:30 - 09:30; 13:00 - 16:30; 20:00 - 23:30

Всього: 14 годин

  • 3.1 — 00:00 - 02:30; 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00

Всього: 9 годин 30 хвилин

  • 3.2 — 00:00 - 02:30; 06:00 - 13:00; 20:00 - 23:30

Всього: 13 годин

  • 4.1 — 00:00 - 00:30; 06:00 - 09:30; 13:00 - 19:30

Всього: 10 годин 30 хвилин

  • 4.2 — 00:00 - 02:30; 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30

Всього: 9 годин 30 хвилин

  • 5.1 — 02:30 - 06:00; 09:30 - 13:00; 16:30 - 21:30

Всього: 12 годин

  • 5.2 — 02:30 - 06:00; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00

Всього: 7 годин 30 хвилин

  • 6.1 — 00:00 - 00:30; 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00; 23:30 - 00:00

Всього: 8 годин

  • 6.2 — 00:00 - 06:00; 13:00 - 16:30

Всього: 9 годин 30 хвилин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Нагадаємо, раніше у «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Жителі Миколаївщини будуть без світла по 17 годин: оприлюднили графіки відключення на 12 грудня
В Міненерго пояснили, чому на півдні України частіші відключення світла
У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

Катерина Середа
новини

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі

Анна Гакман
новини

Сєнкевич запропонував присвятити наступний рік шкільному харчуванню

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві майже 5 тисяч учнів відмовилися від шкільного харчування

Анна Гакман
новини

Шкільний кейтеринг у Миколаєві: КОП підписав договір із «Проссеккo 8», не перевіривши їх потужності

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі
В Міненерго пояснили, чому на півдні України частіші відключення світла
Жителі Миколаївщини будуть без світла по 17 годин: оприлюднили графіки відключення на 12 грудня

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

«Забирають документи та зразки їжі», — прокуратура та поліція про обшуки через шкільне харчування

4 години тому

Головне сьогодні