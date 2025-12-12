По 10 годин без світла: графіки відключень світла на суботу, 13 грудня в Миколаївській області
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
20:31, 12 грудня, 2025
-
У Миколаєві та по області у суботу, 13 грудня очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 — 02:30 - 06:00; 13:30 - 20:00; 23:30 - 00:00
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 1.2 — 09:30 - 16:30; 20:00 - 23:30
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 2.1 — 00:00 - 02:30; 09:30 - 13:00; 16:30 - 20:00; 23:30 - 00:00
Всього: 10 годин
- 2.2 — 02:30 - 09:30; 13:00 - 16:30; 20:00 - 23:30
Всього: 14 годин
- 3.1 — 00:00 - 02:30; 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00
Всього: 9 годин 30 хвилин
- 3.2 — 00:00 - 02:30; 06:00 - 13:00; 20:00 - 23:30
Всього: 13 годин
- 4.1 — 00:00 - 00:30; 06:00 - 09:30; 13:00 - 19:30
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 4.2 — 00:00 - 02:30; 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30
Всього: 9 годин 30 хвилин
- 5.1 — 02:30 - 06:00; 09:30 - 13:00; 16:30 - 21:30
Всього: 12 годин
- 5.2 — 02:30 - 06:00; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00
Всього: 7 годин 30 хвилин
- 6.1 — 00:00 - 00:30; 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00; 23:30 - 00:00
Всього: 8 годин
- 6.2 — 00:00 - 06:00; 13:00 - 16:30
Всього: 9 годин 30 хвилин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
Нагадаємо, раніше у «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.