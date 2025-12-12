По 10 годин без світла: графіки відключень світла на суботу, 13 грудня в Миколаївській області

МГрафіки відключень світла на суботу, 13 грудня в Миколаївській області. Фото: «МикВІсті»

У Миколаєві та по області у суботу, 13 грудня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 02:30 - 06:00; 13:30 - 20:00; 23:30 - 00:00

Всього: 10 годин 30 хвилин

1.2 — 09:30 - 16:30; 20:00 - 23:30

Всього: 10 годин 30 хвилин

2.1 — 00:00 - 02:30; 09:30 - 13:00; 16:30 - 20:00; 23:30 - 00:00

Всього: 10 годин

2.2 — 02:30 - 09:30; 13:00 - 16:30; 20:00 - 23:30

Всього: 14 годин

3.1 — 00:00 - 02:30; 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00

Всього: 9 годин 30 хвилин

3.2 — 00:00 - 02:30; 06:00 - 13:00; 20:00 - 23:30

Всього: 13 годин

4.1 — 00:00 - 00:30; 06:00 - 09:30; 13:00 - 19:30

Всього: 10 годин 30 хвилин

4.2 — 00:00 - 02:30; 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30

Всього: 9 годин 30 хвилин

5.1 — 02:30 - 06:00; 09:30 - 13:00; 16:30 - 21:30

Всього: 12 годин

5.2 — 02:30 - 06:00; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00

Всього: 7 годин 30 хвилин

6.1 — 00:00 - 00:30; 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00; 23:30 - 00:00

Всього: 8 годин

6.2 — 00:00 - 06:00; 13:00 - 16:30

Всього: 9 годин 30 хвилин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

